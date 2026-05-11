Un hombre murió este domingo en el incendio de una vivienda particular en Junín de los Andes. El fuego se declaró alrededor de las 16:20 en una propiedad ubicada sobre la calle 17 de Octubre, en el sector conocido como 150 Viviendas del barrio Primeros Pobladores.

Las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes llegaron rápidamente al lugar y trabajaron para controlar las llamas e impedir que el fuego se extendiera a las construcciones linderas. Durante las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, los efectivos hallaron en el interior del inmueble el cuerpo de un hombre sin signos vitales, según confirmó el comandante Raúl Rifo, jefe del cuerpo activo del cuartel.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad de la víctima ni las causas que originaron el siniestro. Personal de Criminalística y expertos en siniestros de la Policía de Neuquén realizan pericias en el lugar para determinar si el fuego se inició por un desperfecto eléctrico, una falla en el sistema de calefacción u otra circunstancia.

En el operativo también participaron personal de Tránsito Municipal, efectivos de la Comisaría 25° y personal del nosocomio local.