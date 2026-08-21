El humo y las llamas sorprendieron este jueves al mediodía a una vivienda de la calle Vicente Consoli, en Centenario. En el interior no había personas, pero sí un animal que quedó atrapado mientras el fuego avanzaba sobre distintos elementos de la casa.

El aviso de un vecino permitió que la Policía y los Bomberos Voluntarios llegaran rápidamente al lugar. La intervención evitó que el incendio se extendiera por toda la vivienda.

Los maullidos que cambiaron el operativo

Según informó Centenario Digital, Pasadas las 12:30, una dotación de Bomberos Voluntarios, a cargo del cabo primero Luis Mendoza, ingresó al domicilio junto con efectivos de la Comisaría 52.

El incendio no estaba generalizado, aunque las llamas ya habían alcanzado varios objetos del interior. En medio de las tareas de control, los bomberos escucharon los maullidos de un gato.

El animal estaba dentro de la vivienda y fue localizado durante el ingreso de los efectivos. Finalmente pudieron rescatarlo y sacarlo del sector afectado.

La vivienda estaba sin personas cuando comenzó el incendio. Foto: Gentileza Centenario DIgital

El fuego se llevó parte de la casa

Las llamas alcanzaron un televisor, una heladera y un sillón, que sufrieron daños como consecuencia del incendio.

Sin embargo, el fuego no llegó a afectar la estructura de la vivienda. Una vez controlada la situación, los bomberos realizaron tareas de ventilación con forzadores de aire para permitir la evacuación del humo acumulado.

Las circunstancias que provocaron el incendio no fueron informadas.

Dos horas antes, otra intervención

La jornada ya había tenido otra emergencia en Centenario. Unas dos horas antes, los Bomberos Voluntarios habían intervenido en un terreno de la segunda meseta, sobre la calle Chacho Peñaloza.

En ese caso, el fuego avanzaba hacia viviendas y, según informaron las autoridades, habría sido iniciado de manera intencional.

La rápida intervención permitió detener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran los domicilios cercanos.