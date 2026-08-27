Durante la madrugada de este jueves, un incendio de gran magnitud destruyó por completo el edificio donde funcionaba la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Catriel, ubicado en los ex pabellones de YPF sobre avenida San Martín. El fuego comenzó en un galpón de unos 60 metros de largo por 10 de ancho y rápidamente consumió toda la estructura.

Las pérdidas fueron totales: además del mobiliario y documentación propia de la dependencia, se quemaron mercadería, ropa, colchones y mantas que eran distribuidos por el municipio a familias vulnerables. A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron heridos.

El lugar forma parte de un complejo histórico de pabellones construidos en la década del 70 con materiales altamente inflamables, como madera machimbre y cartón prensado, lo que favoreció la propagación del fuego.

Durante la mañana de este jueves, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, expresó su conmoción por lo ocurrido: “Hoy siento una profunda tristeza y un dolor inmenso por las pérdidas totales que sufrió este edificio histórico de nuestra ciudad. En este lugar funcionaba Desarrollo Social, donde se encontraban legajos de vecinos que reciben asistencia por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. También estaba la reciente oficina inaugurada del CRESU, un espacio que representaba una nueva oportunidad para nuestra comunidad".

Agregó: "Ver todo destruido genera una enorme impotencia y tristeza. Pero frente a la adversidad, no vamos a bajar los brazos. Vamos a trabajar el doble para reconstruir y volver a poner de pie cada espacio, porque cuando las cosas se hacen con amor, compromiso y pensando en nuestra comunidad, todo es posible”.

En el operativo trabajaron los Bomberos Voluntarios de Catriel, junto a Protección Civil, Policía, Hospital local, EDERSA y vecinos que colaboraron con camiones tanque para abastecer de agua a las dotaciones. El incendio se originó en el pabellón más próximo al sector de la calesita. Por el momento, no se informó oficialmente cómo comenzó el fuego, aunque se investiga si pudo haber sido intencional.