Choque entre un auto y una bicicleta en la Ruta Provincial 7: dos personas fueron trasladadas al hospital de Centenario

Un automóvil Fiat Cronos y una bicicleta protagonizaron un fuerte choque sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del cruce con calle 8, en Centenario. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas al hospital Natalio Burd.

El siniestro ocurrió durante las últimas horas de luz del día y demandó la intervención de personal policial, Bomberos Voluntarios de Centenario y dos ambulancias del sistema de salud.

De acuerdo con las imágenes y la información difundida por Centenario Digital, la bicicleta quedó sobre el carril derecho de la mano Vista Alegre-Centenario, mientras que el Fiat Cronos, de color gris, terminó sobre la banquina, a varios metros del lugar del impacto y con importantes daños en su carrocería.

Cómo fue el choque sobre la Ruta 7

Las primeras informaciones recogidas en el lugar indicaban que el automóvil circulaba en dirección Vista Alegre-Centenario cuando, aparentemente, el ciclista cruzó la calzada.

Según esa reconstrucción preliminar, quien conducía el Fiat Cronos habría intentado esquivar la bicicleta, pero no logró evitar el impacto. Luego, el vehículo chocó contra un poste y realizó un trompo antes de quedar detenido sobre la banquina.

La bicicleta también sufrió importantes daños. En el asfalto quedaron partes del rodado y otros elementos desprendidos como consecuencia del choque.

De todos modos, la mecánica del accidente deberá ser establecida por las autoridades policiales, que realizaron mediciones, registros fílmicos y relevamientos en el sector para determinar cómo se produjo la colisión.

Dos personas fueron trasladadas al hospital Natalio Burd

Entre las personas lesionadas se encontraba el hombre que circulaba en bicicleta, quien, de acuerdo con la información preliminar difundida desde el lugar, presentaba las heridas de mayor consideración.

Una segunda persona, una mujer que viajaba en el automóvil, también recibió asistencia médica.

Finalmente, se confirmó que ambas personas fueron trasladadas al hospital Natalio Burd de Centenario. Un familiar de quienes viajaban en el Fiat Cronos se acercó al lugar y aclaró que ninguna persona había salido despedida del vehículo, como había trascendido inicialmente.

Preocupación por el funcionamiento de los semáforos

Otro aspecto que surgió durante la cobertura fue el estado de los semáforos del cruce de Ruta 7 y calle 8.

Mientras un familiar de los ocupantes del automóvil sostuvo que los dispositivos estaban funcionando, vecinos que se comunicaron con Centenario Digital aseguraron que llevaban aproximadamente 48 horas sin servicio.

Al momento de la transmisión, los semáforos se encontraban apagados y tampoco funcionaban las luminarias del sector, que permanecía con escasa iluminación mientras comenzaba a oscurecer.

La situación deberá ser verificada por los organismos correspondientes. Por el momento, tampoco se estableció si la bicicleta cruzaba por la senda peatonal o algunos metros más adelante.

Desvíos de tránsito por el operativo

Mientras trabajaban los equipos de emergencia y la Policía realizaba las pericias, el tránsito sobre la mano Vista Alegre-Centenario fue desviado por la zona de chacras.

El operativo contó con la participación de personal de Tránsito Villa Obrera, efectivos de la Comisaría 52, Bomberos Voluntarios y trabajadores del hospital Natalio Burd.

En sentido contrario, hacia Vista Alegre, la circulación se mantenía habilitada con normalidad durante la cobertura.