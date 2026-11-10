Un motociclista falleció este martes 10 de noviembre en la zona de la Cuesta de los Andes, en San Martín de los Andes, tras impactar contra una camioneta de la empresa CN Sapag.

Según las primeras informaciones, era una moto de alta cilindrada que circulaba en sentido descendente hacia el centro de la ciudad cuando, por motivos que todavía se intentan establecer, impactó contra la camioneta Saveiro que se encontraba retomando la Ruta 40.

La violencia de la colisión provocó graves consecuencias para el conductor del rodado menor.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima tiene más de 50 años y que es oriundo de San Martín de los Andes.

Personal médico del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) intervino rápidamente y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo sanitario, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El operativo de emergencia contó con la participación de efectivos de la Policía de Tránsito, personal del SIEN, integrantes del Cuerpo de Ordenadores de Tránsito y Transporte y Bomberos Voluntarios.

Por el despliegue policial hubo importantes complicaciones en la circulación vehicular, especialmente en el sentido hacia el centro de San Martín de los Andes, donde se registró una importante congestión.

Además se cerraron al tránsito las rotondas en inmediaciones a la Cuesta de los Andes.

Por el momento se aguardaba la llegada del fiscal o juez de turno para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.

La investigación deberá establecer la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades.