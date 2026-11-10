Tragedia en la Ruta de los Siete Lagos: murió un motociclista de 68 años tras chocar contra un guardarraíl

Una nueva tragedia vial sacudió este lunes 9 de noviembre a la región cordillerana. Un motociclista de 68 años murió tras protagonizar un violento accidente sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo conocido como Camino de los Siete Lagos, a pocos kilómetros de Villa La Angostura. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2139, en inmediaciones del camping Quintupuray, aproximadamente a 30 kilómetros de la localidad neuquina.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre circulaba en su motocicleta cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control del rodado al ingresar a una curva pronunciada. Tras despistarse, terminó impactando contra el guardarraíl. La violencia del choque le provocó la muerte prácticamente en el acto.

La víctima había iniciado un recorrido en motocicleta junto a su hijo. Ambos habían partido desde San Antonio Oeste y, según trascendió, este lunes habían salido de Bariloche con destino a Villa Traful. El hijo del motociclista circulaba algunos metros por delante y, al advertir que su padre había protagonizado el accidente, pidió asistencia de inmediato.

A los pocos minutos llegaron al lugar Bomberos Voluntarios, personal de salud del hospital de Villa La Angostura y efectivos de la Comisaría 28. Los profesionales médicos constataron el fallecimiento del hombre en el lugar.

Pericias para determinar cómo ocurrió el accidente

En el operativo también intervino Gendarmería Nacional, que colaboró con el ordenamiento del tránsito. La circulación vehicular debió ser restringida mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes. Personal del gabinete de Criminalística de Junín de los Andes realizó los trabajos accidentológicos, con intervención del médico policial.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Villa La Angostura, Adrián De Lillo, quien deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el fatal despiste. El cuerpo del motociclista fue trasladado a la morgue del hospital local y posteriormente entregado a su hijo.