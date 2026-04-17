Un motociclista de 34 años murió en la guardia del Hospital a donde fue trasladado tras ser atropellado por un auto. El hombre no resistió la gravedad de las heridas.

El violento episodio ocurrió pocos minutos después de las 23 del jueves, en la zona oeste de la ciudad, en un cruce que, según vecinos, suele ser complicado durante la noche. Allí, por causas que todavía se intentan reconstruir, un Chevrolet Corsa conducido por un joven de 30 años terminó impactando de lleno contra la moto en la que se trasladaba la víctima.

Según las primeras pericias, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por calle Lisandro de la Torre. Sin embargo, al llegar a la intersección con Baracich, se produjo el choque que terminó en tragedia. El golpe fue tan fuerte que el motociclista salió despedido y quedó gravemente herido sobre el asfalto, en una escena que generó desesperación entre quienes estaban en el lugar.

En medio del caos, fue el propio conductor del auto quien dio aviso a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al herido al hospital local, donde el personal médico intentó estabilizarlo. Pero pese a los esfuerzos, cerca de las 00:30 se confirmó la peor noticia: el hombre había muerto como consecuencia de las lesiones sufridas.

Mientras tanto, la zona del siniestro quedó completamente vallada durante varias horas para permitir el trabajo de peritos y efectivos policiales, que intentaron determinar con precisión cómo se desencadenó el impacto. Cada detalle es clave para reconstruir una secuencia que, hasta ahora, deja más preguntas que respuestas.

Por su parte, la Fiscalía tomó intervención inmediata y avanza con la investigación. En ese contexto, se espera que el conductor del vehículo quede vinculado a la causa bajo la figura de homicidio culposo en accidente de tránsito, una imputación que podría agravarse si surgen elementos que compliquen aún más su situación procesal.