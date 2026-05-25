Peligro en las calles de Zapala: un joven fue filmado sobre el capó de un auto en marcha

Un video grabado durante el fin de semana generó fuerte preocupación en Zapala luego de mostrar una peligrosa maniobra protagonizada por un grupo de jóvenes en inmediaciones de la plaza del barrio Pino Azul. La secuencia, registrada de noche por personas que se encontraban en el lugar, muestra a un joven acostado sobre el capó de un automóvil mientras el vehículo avanza por la calle sin ningún tipo de medida de seguridad.

Aunque el auto circulaba a baja velocidad, la situación encendió rápidamente las alarmas por el riesgo que implicaba para el joven y para terceros que transitaban por la zona. En las imágenes también se escuchan voces de otras personas que observaban la escena y alentaban la maniobra, sin advertir el peligro de una posible caída o una frenada brusca que pudiera terminar en un accidente grave.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre este tipo de conductas imprudentes que suelen multiplicarse entre jóvenes como parte de desafíos o escenas grabadas para compartir en internet.

Especialistas en seguridad vial advierten que incluso a velocidades bajas, una caída desde el capó de un vehículo puede provocar lesiones de gravedad, especialmente si la persona impacta contra el pavimento o es arrastrada por el automóvil. Además, remarcan que este tipo de acciones no solo ponen en riesgo a quienes participan directamente, sino también a peatones, conductores y vecinos que puedan encontrarse en las inmediaciones.

Hasta el momento no trascendió si hubo intervención policial o identificación de los involucrados en el hecho. Mientras tanto, el video sigue circulando en redes y generando preocupación entre vecinos de Zapala por el nivel de exposición al peligro que mostró la escena.