La Justicia bonaerense investiga la muerte de una nena de 2 años que fue trasladada sin signos vitales al hospital de Villa Gesell, en un caso que volvió a poner bajo la lupa los antecedentes judiciales de su madre, quien años atrás fue investigada por el fallecimiento de otras dos hijas y finalmente resultó absuelta.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la mujer de 44 años aseguró que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, abrió una causa por "averiguación de causales de muerte", ordenó la autopsia y dispuso distintas pericias médico-forenses para establecer qué ocurrió.

La investigación reactivó un expediente que tuvo amplia repercusión en Mar del Plata. En 2016, otra hija de la mujer, de 11 meses, falleció y tanto ella como su entonces pareja permanecieron casi dos años detenidos mientras avanzaba la causa judicial.

Durante ese proceso también se analizó la muerte de otra bebé de seis meses, ocurrida en 2013. Finalmente, en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata absolvió a ambos, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar una conducta delictiva ni que los fallecimientos hubieran sido consecuencia de malos tratos o violencia.

Tras aquella resolución judicial, la mujer se instaló en Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo otros hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana. En ese contexto, la Justicia también había dispuesto medidas de protección respecto de otros menores del grupo familiar.

Ahora, los investigadores intentan determinar las causas del fallecimiento y establecer si existe alguna relación entre este episodio y los antecedentes familiares. Por el momento no hay personas imputadas y el avance de la causa dependerá de los resultados de la autopsia y de las pericias ordenadas por la fiscalía.