Una niñera golpeó a dos nenes para que coman y la madre la escrachó en las redes sociales

Una niñera quedó en el centro del escándalo luego de que una mujer haya publicado en sus redes sociales un video de la cámara de seguridad de su casa que captó el momento en el que la cuidadora golpeó a sus hijos para que coman durante el almuerzo.

"El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles qué jamás pensé ver, cómo madre y persona", comienza la publicación de Yanina.

El hecho sucedió en la ciudad cordobesa de Jesús María y de manera inmediata se viralizó, debido a que las imágenes muestran los gritos y golpes que padecieron los niños mientras comían por parte de su niñera, Julia Ferreyra.

“Comé bien”, le dijo la mujer a la nena y luego le pegó en la mano. La secuencia continuó segundos más tarde cuando volvió a gritarle y le dio una cachetada en la cabeza: “Fran, fran, te estoy hablando, comé la galleta”.

"No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente", manifestó.

En el escrito, Yanina expuso que le brindó su confianza y "lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos cuatro meses y gracias a Dios que solo fue este tiempo y la vida me demostró la clase de persona que es".