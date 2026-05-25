La guerra entre vecinos por el narcomenudeo terminó a los tiros en barrio Nuevo de Roca. Un adolescente de 17 años, señalado en el barrio como un "soldadito" ligado a la venta de drogas, fue denunciado por haber pasado en moto durante la madrugada y disparar contra la vivienda de una vecina con la que mantenía conflictos. El joven vive en la misma cuadra donde ocurrió el ataque y, aunque en su casa no encontraron elementos comprometedores, la investigación derivó en otro allanamiento donde la Policía secuestró armas de fuego, marihuana, municiones y una moto robada.

Todo ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en la zona de calle Colibrí al 1.300. Una serie de detonaciones rompió el silencio y sembró terror entre las familias. Algunos vecinos se asomaron apenas escucharon el paso de una moto y después los disparos. Otros directamente se tiraron al piso por miedo a que las balas impactaran contra las viviendas.

La mujer que llamó al 911 RN Emergencias relató que estaba dentro de su casa cuando escuchó primero el ruido del motor y segundos más tarde las explosiones de arma de fuego. Al salir encontró vainas servidas sobre la calle. De milagro los disparos no ingresaron a la vivienda, aunque la secuencia dejó a toda la cuadra en estado de shock.

Sin embargo, el dato más delicado apareció rápidamente. Otra vecina aseguró haber visto pasar una moto negra y verde de 150cc. con dos jóvenes encapuchados y afirmó haber reconocido a uno de ellos. Según trascendió, se trata de un adolescente conocido en el sector por supuestos vínculos con la venta de droga en el barrio.

Además, los investigadores advirtieron un detalle que profundizó todavía más la tensión: el sospechoso vive a pocos metros de la mujer atacada. Es decir, el ataque armado ocurrió prácticamente frente a su propia casa, en una cuadra donde desde hace tiempo existen conflictos, acusaciones y denuncias vinculadas a movimientos narcos y enfrentamientos entre vecinos.

Con esos datos, y luego de obtener la orden de allanamiento, la Policía realizó allanamientos de urgencia. Uno de los procedimientos se realizó en la vivienda del adolescente señalado como autor de los disparos. Sin embargo, allí no encontraron armas ni elementos relacionados directamente con la balacera.

Pero la situación cambió durante otro operativo realizado en una casa de Mirlo y Urquiza. Allí la Policía encontró una tumbera de fabricación casera, un revólver calibre 22 y otro calibre 32 largo, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Como si eso no alcanzara, dentro de la propiedad también apareció una moto Motomel 150cc. con pedido de secuestro por un robo denunciado semanas atrás. El hallazgo agravó todavía más el panorama judicial alrededor del entorno investigado.

Además, durante la requisa los efectivos encontraron más de 150 gramos de marihuana, por lo que debió intervenir personal de Toxicomanía junto a Criminalística para realizar las pericias y secuestrar todos los elementos hallados.

En los procedimientos quedaron vinculados dos adolescentes de 16 y 17 años, mientras la Justicia intenta establecer ahora si las armas secuestradas fueron utilizadas durante el ataque armado contra la vivienda de la vecina.