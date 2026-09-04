Murió Noemí Mabel Matamala, la mujer de 49 años que permanecía internada en el Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén luego de haber sido atacada con un hacha por su expareja en Aluminé. La víctima luchó por su vida durante varios días, pero finalmente falleció a raíz de la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque, ocurrido el viernes 21 de agosto.

El hecho ocurrió durante la noche de ese viernes en una vivienda de la localidad de Aluminé. Según la investigación, Lucas Daniel Serrano, de 38 años, le habría asestado dos golpes con un hacha en la cabeza a Matamala, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Lucas Daniel Serrano está detenido e imputado por el ataque ocurrido en Aluminé contra Matamala.

Tras recibir las primeras atenciones en el hospital local, la mujer fue trasladada de urgencia a Zapala y luego derivada al Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén capital, donde permaneció internada bajo cuidados médicos intensivos.

El agresor escapó, pero fue capturado e imputado

Después del ataque, Serrano escapó del lugar, pero fue localizado y detenido por personal policial. Desde entonces quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaba la investigación por la agresión.

El sábado 22 de agosto, la fiscalía le formuló cargos a Serrano por el delito de femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de autor. Además, se dispuso la prisión preventiva por cuatro meses.

Tras la muerte de Matamala, se espera que en las próximas horas cambie la situación judicial del acusado y la imputación sea reformulada en función del nuevo escenario, ya que la causa pasará a investigarse como femicidio consumado.