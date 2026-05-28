La muerte de un hombre de 67 años en el Hospital Durand de Buenos Aires, quedó bajo investigación judicial luego de un episodio ocurrido dentro del área de terapia intensiva. La familia denunció que otra paciente ingresó a la habitación donde estaba internado y sospechan que pudo haber intervenido en la desconexión del respirador mecánico.

El paciente, identificado como Juan Ignacio Sequeiras, estaba internado por una neumonía bilateral y una complicación cardíaca. Según relató su familia, durante la mañana del viernes habían recibido un parte médico favorable y aseguraron que su evolución era positiva.

De una "evolución positiva", a la muerte

“A las 11 nos dijeron que estaba mejor, que saturaba bien y que incluso iban a comenzar a retirarle algunos medicamentos”, contó Germán Sequeiras, hijo de la víctima. Sin embargo, apenas minutos después, la familia recibió un llamado del hospital para informar que el hombre se había descompensado. Más tarde les confirmaron su fallecimiento.

El episodio ocurrió cerca de las 11:20 en la unidad de terapia intensiva. De acuerdo con el relato de los familiares, una enfermera ingresó a la habitación luego de escuchar la alarma del sector y encontró a una mujer descalza frente a la cama del paciente. En ese momento, el personal médico inició maniobras de reanimación durante aproximadamente 30 minutos, aunque no lograron salvarle la vida.

La palabra del Ministerio de Salud y las dudas de la familia

Desde el Ministerio de Salud porteño señalaron que se constató “el fallecimiento de un paciente extubado en circunstancias que se encuentran bajo análisis”. Además, confirmaron que en el mismo horario se detectó la presencia de una persona ajena al equipo médico dentro del área. La principal incógnita de la investigación es determinar si esa mujer tuvo relación directa con la muerte del paciente y cómo logró acceder hasta la sala de terapia intensiva.

Según contó la familia, distintas versiones comenzaron a circular luego del episodio. Una de ellas indica que la mujer tendría problemas de salud mental y habría escapado de otro sector del hospital. Otra hipótesis sostiene que se trataba de una paciente que deambuló por distintas áreas del edificio hasta llegar a terapia intensiva. “Nos dijeron que estaba descalza y que caminó más de 150 metros para llegar hasta ahí”, sostuvo Germán Sequeiras, quien además remarcó que su padre se encontraba en coma inducido, intubado y con asistencia respiratoria mecánica pocos minutos antes del episodio.

Cómo sigue la causa por la muerte del hombre en el Durand

La investigación judicial ahora busca reconstruir exactamente qué ocurrió dentro de la habitación y establecer si existieron fallas en los controles internos del hospital. Mientras tanto, el cuerpo de Juan Ignacio Sequeiras continúa en la morgue judicial a la espera de nuevos peritajes y estudios forenses que permitan determinar la causa exacta de la muerte.

La Justicia también tomó intervención sobre el personal que se encontraba trabajando en terapia intensiva y analiza cámaras, registros y testimonios para esclarecer cómo una mujer ajena al sector logró ingresar hasta la habitación del paciente.