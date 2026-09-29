Pasadas las 15 de este martes 29 de septiembre se conoció que una persona murió tras un choque en Bajada del Maida, en Neuquén, cerca de la Autovía Norte.

Según los primeros datos, el choque fue entre un auto y un camión cisterna. El conductor del auto es quien falleció por el impacto que habría sido frontal.

Por el momento se desconoce cómo se provocó el siniestro vial, pero mientras tanto la zona está cortada por la policía y los vehículos son desvíados por la zona de Casimiro Gómez.

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