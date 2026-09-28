Un hombre de 49 años murió luego de permanecer internado en grave estado tras una violenta golpiza ocurrida en la zona del barrio Nuevo, al norte del sector Anai Mapu, en Cipolletti. Por el hecho hay una persona detenida, sospechada de haber participado en el ataque que derivó en el crimen.

El comisario Javier Yañez, titular de la Regional V confirmó al Móvil de la AM550 que se inició una investigación que permitió la identificación y alrededor de las 20 horas del domingo se presentó de manera espontánea una persona que dijo ser el autor del hecho. En ese momento se lo detuvo y se iniciaron los trámites procesales.

“Fue muerte cerebral, es una persona mayor, de 48 años, que estaba en el hospital, pero la riña se había producido el día viernes”, confirmó el comisario.

La víctima fue identificada como Jorge Eduardo Benavídes Bustos. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la agresión ocurrió el viernes por la noche en la vía pública. Tras el episodio, fue trasladado al hospital Pedro Moguillansky, donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo y un importante deterioro neurológico.

“Se inició una investigación donde se recopilando videos y testimonios “, precisó.

Debido a la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su internación en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, su cuadro se agravó con el paso de las horas y finalmente se confirmó su fallecimiento durante la tarde del domingo.

“La riña empezó en un comercio y terminó en la vía pública”, destacó el uniformado.

La causa es investigada por el Ministerio Público Fiscal, que dispuso diversas medidas para reconstruir la mecánica del ataque. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 45 y personal del Gabinete de Criminalística, mientras se relevaron testimonios de vecinos y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.

“Hay testigos que intervinieron en defensa de la víctima”, acotó.

La investigación permitió avanzar sobre un sospechoso, quien quedó bajo investigación judicial. Además, durante las últimas horas se realizaron dos allanamientos en distintos domicilios, donde se secuestraron prendas de vestir y otros elementos que podrían tener vinculación con el hecho.

“Cerca de las 20 horas la persona se presentó en Fiscalía y continúa detenido al día de la fecha”, puntualizó Yañez.

Las primeras actuaciones indican que la víctima habría recibido golpes de puño y patadas, sin que hasta el momento surgieran indicios sobre la utilización de armas u objetos contundentes. La causa continúa en etapa investigativa para determinar las circunstancias del homicidio y la eventual responsabilidad del detenido.