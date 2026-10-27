Un motociclista atropelló a un niño en el oeste de Neuquén y lo trasladaron al hospital Heller

Un niño fue atropellado por un motociclista este lunes 26 de octubre por la noche en el oeste de la ciudad de Neuquén y debió ser trasladado al hospital Horacio Heller para recibir atención médica. El hecho ocurrió en el sector Quimey del barrio San Lorenzo Norte.

El siniestro se registró pasadas las 20, en una zona de importante circulación vehicular. Tras el impacto, se desplegó un operativo de asistencia para atender al menor.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió al lugar y brindó las primeras atenciones al niño antes de trasladarlo al centro de salud.

Según información extraoficial, el menor presentaba un traumatismo en la zona del gemelo, con una herida abierta y mucho dolor. Además, habría sufrido una presunta fractura en una de sus piernas.

De acuerdo con los datos disponibles, el niño permanecía consciente durante la asistencia y no presentaba otros traumatismos de relevancia. Sin embargo, hasta el momento no se había difundido un parte médico oficial que permitiera confirmar la gravedad de las lesiones y su evolución.

Investigan las circunstancias del atropello

Fuentes policiales confirmaron el hecho, aunque todavía no trascendieron detalles precisos sobre cómo se produjo el accidente ni sobre las circunstancias en las que el motociclista embistió al menor.

Por el momento, se aguarda información oficial para conocer el estado de salud del niño y determinar cómo ocurrió el siniestro vial en esta esquina del oeste neuquino.