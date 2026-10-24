La familia de Armando Nicolás Quirulef, de 70 años, reclama que se identifique al motociclista que lo atropelló en el barrio Islas Malvinas de Neuquén y que se investiguen los incidentes posteriores. El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes 5 de octubre, cerca de las 00.35, en la intersección de Catriel y Ruca Choroy. Según la denuncia de sus allegados, el conductor se retiró del lugar y varias personas agredieron al comerciante que intentó ayudar a la víctima.

La investigación busca reconstruir la secuencia a partir de las cámaras de seguridad de la zona y de los testimonios. La causa está a cargo de Guadalupe Inaudi, fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios, quien indicó que las pesquisas continúan.

Las cámaras registraron el choque y la salida de los motociclistas

Beatriz, sobrina de Quirulef, contó que el hombre había participado de una reunión familiar y salió de su casa alrededor de las 00.15. La reconstrucción que hizo la familia a partir de las grabaciones indica que esperó antes de cruzar la calle.

Cerca de veinte minutos después, una motocicleta lo embistió desde la derecha. Quirulef cayó sobre el asfalto junto con el conductor, mientras que el rodado terminó debajo de un automóvil rojo estacionado en la cuadra.

Un hombre que limpiaba la vereda de enfrente y el dueño de un comercio cercano se acercaron para auxiliar al peatón. Mientras el comerciante pedía ayuda por teléfono, dos jóvenes que habían pasado antes por la esquina regresaron y comenzaron a retirar la moto de debajo del auto.

La hija de la víctima, Micaela, sostuvo que el comerciante les pidió que permanecieran en el lugar hasta la llegada de la Policía. Durante la discusión, el dueño del negocio le dio una cachetada a uno de los jóvenes, según la secuencia relatada por la familia.

Poco después llegó un Fiat Uno blanco. De ese vehículo bajaron un hombre y una mujer que hablaron con el motociclista y, de acuerdo con la descripción de las imágenes, hicieron señas para que se fueran. Los jóvenes finalmente se retiraron con la moto involucrada en el incidente vial.

La familia también pide esclarecer los ataques al comercio

Los allegados de Quirulef denunciaron que otras personas, a quienes identifican como familiares o conocidos de los jóvenes, llegaron después y enfrentaron al comerciante. Según su relato, los incidentes incluyeron la rotura de vidrios e intentos de abrir la puerta del local, por lo que el dueño terminó refugiándose en el interior.

Las cámaras también permitieron reconstruir los horarios de llegada de los servicios de emergencia. Según esa revisión, los efectivos policiales arribaron cerca de las 00.53 y la ambulancia llegó aproximadamente dos minutos más tarde. Quirulef permanecía tendido sobre la calzada cuando apareció el personal de asistencia.

Los trabajadores sanitarios colocaron al hombre en una camilla y lo trasladaron a la ambulancia, que permaneció más de diez minutos en el lugar. Durante ese tiempo, uno de los policías se acercó a la parte trasera del vehículo sanitario para observar a la víctima.

Luego, otro efectivo ingresó al comercio y habló con su propietario. El comerciante le mostró las grabaciones en una computadora portátil y, según la denuncia, el policía las filmó con su teléfono celular.

Quirulef murió días después del choque, según la información difundida por sus familiares. Ahora, sus allegados buscan establecer quién conducía la motocicleta, qué participación tuvieron las personas que llegaron después y cómo actuaron los efectivos durante la intervención. La investigación fiscal continúa con esos interrogantes pendientes.