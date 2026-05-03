Un operativo coordinado por personal de Fauna en Junín de los Andes permitió interceptar un importante cargamento ilegal de piñones, que eran transportados en dos vehículos utilitarios sobre rutas estratégicas de la región. El procedimiento se desarrolló en controles simultáneos sobre la ruta 23 y la ruta 40, donde se identificó a personas oriundas del valle.

Durante la inspección, los agentes detectaron que los involucrados trasladaban más de 3.000 kilogramos de piñones distribuidos en dos pick up con carros, en condiciones que evidenciaban una actividad irregular. El despliegue incluyó la intervención de un grupo táctico operativo, que reforzó el control en ambos puntos.

El despliegue incluyó la intervención de un grupo táctico operativo, que reforzó el control en ambos puntos.

Como resultado del procedimiento, se avanzó con el decomiso total de la carga, cuyo valor estimado asciende a unos 30 millones de pesos, lo que da cuenta de la magnitud económica de la maniobra detectada.

Las autoridades remarcaron la importancia de estos operativos para preservar los recursos naturales y evitar la explotación ilegal, en una zona donde la recolección de piñones tiene un fuerte impacto ambiental y económico.