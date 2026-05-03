El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial realizaron 11 allanamientos en Junín de los Andes, en el contexto de una investigación que involucra a una banda dedicada a la venta de drogas en esa ciudad.

Los procedimientos fueron este sábado y se extendieron hasta pasado el mediodía. El fiscal general José Gerez y el fiscal jefe de la zona Gastón Ávila encabezaron el operativo que se llevó adelante con personal de la División Antinarcóticos de la Policía provincial, bajo la supervisión del superintendente de Investigaciones, el comisario general Dante Catalán, y el director de Antinarcóticos, el comisario mayor Nelson Peralta.

La investigación inició a principios del año por el Ministerio, con información aportada por los ciudadanos y ciudadanas, tareas de observación de la Policía e informes remitidos por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente.

A partir de esto se pidieron las autorizaciones de los allanamientos a una jueza de garantías. En total fueron 12 procedimientos: 11 estuvieron focalizados en Junín de los Andes (en los barrios Nehuenche, Primeros Pobladores, Lanín y 101 Viviendas, entre otros) y el restante en el barrio Chacra 30 de la ciudad de San Martín de los Andes.

Los allanamientos se concretaron en el contexto de una investigación contra una banda dedicada a la venta de drogas.

El delito bajo investigación es comercialización de drogas y existe la hipótesis de que integrantes de la banda habrían participado en hechos que implicaron otros delitos.

En los distintos domicilios se secuestraron 186 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalente a 372 dosis; 6 armas de fuego (3 carabinas, 2 revólveres y una pistola); 80 municiones de diversos calibres; alrededor de 9,1 millones de pesos y 500 dólares; 22 teléfonos celulares; 10 balanzas; una notebook; y 23 gramos de Cannabis Sativa.

Finalmente el Ministerio dispuso la detención de 8 hombres, a los que prevé imputar durante una audiencia que requerirá en las próximas horas.