En plena tarea de acompañamiento a crianceros por las rutas del norte neuquino, efectivos policiales protagonizaron un rescate inesperado. Sobre la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros de Chorriaca, un choique herido apareció inmóvil al costado del camino y movilizó un operativo para proteger a una de las especies emblemáticas de la estepa patagónica.

El episodio ocurrió este jueves cerca de las 18, cuando personal de la Comisaría 50 realizaba recorridas vinculadas al operativo de trashumancia. En medio del paisaje cordillerano, los uniformados advirtieron la presencia del ave y decidieron detener la marcha para verificar su estado.

Rápida intervención

Al acercarse, constataron que se trataba de un choique —también conocido como ñandú petiso— que presentaba lesiones visibles, aparentemente una fractura en una de sus patas, lo que le impedía desplazarse.

El rescate ocurrió durante tareas policiales vinculadas al operativo anual de trashumancia neuquina.

Frente a la situación, los efectivos actuaron de inmediato: resguardaron cuidadosamente al animal y dieron aviso a Guardaparques del Área Natural Protegida de Chos Malal. Minutos después, especialistas arribaron al lugar y realizaron el traslado del ave para su atención veterinaria y evaluación sanitaria.

El choique es una especie característica de la Patagonia y está considerada vulnerable, por lo que su protección forma parte de los esfuerzos ambientales que se desarrollan en distintas zonas de Neuquén.

Guardaparques trasladaron al ave protegida para brindarle atención veterinaria especializada inmediata urgente.

Trashumancia, territorio y cuidado ambiental

Desde la Policía de Neuquén destacaron que el rescate ocurrió mientras se desarrollaban tareas enmarcadas en la Orden Operacional de trashumancia, el dispositivo que cada año acompaña el traslado de animales y familias crianceras por rutas y huellas del interior provincial.

“El episodio se dio en el marco de la Orden Operacional de trashumancia, una tarea que conecta tradición, territorio y acompañamiento a las comunidades rurales. Esta vez, sumó además un capítulo de sensibilidad y respeto por la fauna autóctona”, expresaron desde la fuerza.