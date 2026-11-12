Neuquén: detuvieron a cuatro hombres que usaban inhibidores para robar autos

La Policía de Neuquén detuvo a cuatro hombres sospechados de intentar abrir vehículos estacionados mediante inhibidores de señal durante un procedimiento realizado este miércoles 11 de noviembre, en distintos sectores de la capital provincial.

El operativo comenzó alrededor de las 14:20, cuando efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste, dependiente de Comisaría Primera, observaron a tres individuos que manipulaban automóviles estacionados en inmediaciones de las calles 12 de Septiembre y Candelaria.

Los sospechosos escaparon al advertir la presencia policial. Después de una persecución que atravesó distintas jurisdicciones, los cuatro ocupantes de los vehículos fueron aprehendidos. Además, los efectivos secuestraron un Volkswagen Bora gris y un Volkswagen Gol Trend blanco.

Cómo comenzó el operativo policial

El procedimiento se inició mientras personal de Investigaciones Zona Noreste realizaba tareas de prevención e investigación en el sector.

En ese contexto, los efectivos advirtieron que tres hombres manipulaban vehículos estacionados y llevaban dispositivos de comunicación. Según la información policial, la maniobra estaría vinculada con el uso de inhibidores de señal para acceder a automóviles sin forzar sus cerraduras.

Cuando los individuos detectaron a los uniformados, escaparon a bordo de un Volkswagen Bora gris.

La persecución y el abandono de los vehículos

El seguimiento policial se extendió por diferentes jurisdicciones de Neuquén capital. Durante la huida, los sospechosos abandonaron el Bora en inmediaciones de las calles Correntoso y Lamarque y continuaron el recorrido en un Volkswagen Gol Trend blanco.

La intervención de móviles de distintas dependencias y personal motorizado permitió interceptar el segundo automóvil.

Sus cuatro ocupantes intentaron escapar nuevamente cuando descendieron del rodado, pero fueron alcanzados y aprehendidos por los efectivos.

Qué elementos secuestró la Policía

Como resultado del procedimiento, se concretó el secuestro de los dos vehículos involucrados:

Volkswagen Bora gris : fue abandonado durante la persecución.

Volkswagen Gol Trend blanco: fue interceptado por los efectivos y trasladado para las diligencias correspondientes.

Los cuatro hombres fueron trasladados a la dependencia policial interviniente, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.