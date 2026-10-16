Tres hombres fueron demorados por un presunto hurto mediante el uso de un inhibidor, durante un procedimiento realizado por personal de la División Seguridad y Operativa Bancaria de la Policía. El operativo se inició tras una alerta radial que advertía sobre un Peugeot 208 gris oscuro cuyos ocupantes estarían utilizando un dispositivo para cometer ilícitos.

Los efectivos patrullaban las inmediaciones de entidades financieras cuando recibieron el aviso. Minutos después, localizaron el vehículo e identificaron a las personas que se encontraban en su interior.

Durante la intervención, los uniformados observaron un dispositivo tipo Handy debajo del automóvil, por lo que solicitaron apoyo policial para continuar con el procedimiento.

Como resultado, los tres hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda, mientras que el Peugeot 208 quedó secuestrado preventivamente y a disposición de las autoridades.

Qué se sabe sobre la situación de los tres hombres

Hasta el momento, la información policial indica que los tres hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda para continuar con las diligencias correspondientes.

El vehículo quedó secuestrado preventivamente. No se informaron las identidades de los involucrados, sus edades, la existencia de víctimas identificadas ni las medidas que podría disponer la Justicia.

La investigación deberá establecer si el dispositivo encontrado era efectivamente un inhibidor de señal, si estaba en condiciones de funcionar y si existe evidencia que lo vincule con algún hecho delictivo.

Por ahora, el procedimiento se mantiene en una instancia inicial y no se comunicaron novedades judiciales sobre la situación procesal de los involucrados.

Otros procedimientos vinculados con inhibidores en Neuquén

El uso de dispositivos electrónicos en robos a vehículos ya fue motivo de otros procedimientos policiales informados en la región.

En junio de 2026, la Policía de Neuquén demoró a un joven y secuestró un inhibidor de señal y un escáner automotor, luego de una persecución iniciada por una denuncia relacionada con posibles interferencias en la alarma de un vehículo.

En otro caso, en agosto de 2026, un allanamiento en el barrio Valentina Sur permitió secuestrar cinco equipos de comunicación en el marco de una investigación por el robo de un teléfono celular del interior de un automóvil.

Estos antecedentes muestran que los inhibidores forman parte de distintas investigaciones por delitos contra la propiedad. No obstante, no hay información que permita vincular a los tres hombres demorados en este nuevo procedimiento con esos hechos anteriores.