La Policía de Neuquén comenzará a utilizar desde este viernes 33 pistolas Taser en distintos operativos de la capital y el área de Confluencia. Para esta primera etapa fueron capacitados 103 efectivos, que tendrán a disposición una herramienta no letal para intervenir en situaciones de violencia y agresividad.

El jefe de la Policía de Neuquén, comisario general Tomás Díaz Pérez, explicó en diálogo con LA MAÑANA ES DE LA PRIMERA, por AM550, que los dispositivos se suman al equipamiento existente y que su utilización dependerá de las características de cada procedimiento.

“Tenemos personal capacitado y operando con un elemento acorde para ciertos procedimientos y dentro de la ley”, señaló.

La incorporación de las Taser no implica dejar de utilizar el armamento reglamentario. Se trata de una alternativa adicional, que permite ampliar las herramientas disponibles para los efectivos según el nivel de violencia y el riesgo que presente cada intervención.

103 efectivos fueron capacitados para utilizar los nuevos dispositivos.

Una descarga que permite reducir a una persona

El modelo que comenzará a utilizarse es la Taser 10, que Díaz Pérez definió como el más moderno utilizado en Neuquén y en el país.

El dispositivo dispara dardos que quedan conectados a la pistola mediante cables. Una vez que alcanzan a la persona, transmiten una descarga eléctrica que produce una neutralización momentánea y permite que los efectivos puedan avanzar con la reducción.

“La Taser tiene 4 dardos y se van usando según la resistencia que ofrece la persona hasta lograr reducirlo”, explicó el jefe policial.

Una vez controlada la situación, los dardos son retirados de la persona. El procedimiento, además, queda registrado por la propia Taser: la cámara comienza a grabar desde el momento en que el efectivo retira el dispositivo de la funda y registra las distintas instancias de la intervención.

Las Taser permiten una reducción momentánea mediante una descarga eléctrica.

Cuándo podrían utilizar las Taser

La nueva herramienta está destinada principalmente a procedimientos en los que una persona presenta un elevado nivel de agresividad y representa una situación de violencia, pero en los que la respuesta policial puede resolverse mediante un recurso no letal.

Díaz Pérez explicó que, por ejemplo, podría evaluarse su utilización cuando una persona está desarmada, ejerce violencia contra otra y no acata las órdenes de los efectivos.

“Si la persona está desarmada, golpeando a un tercero, no acata las órdenes se podrá aplicar taser”, indicó.

La decisión no responde a una única situación predeterminada. La Policía debe evaluar el desarrollo del procedimiento, el grado de violencia y la proporcionalidad del medio empleado.

“Cada persona, cada procedimiento, cada hecho es distinto. Se va evaluando”, sostuvo.

La capacitación apunta justamente a que los efectivos conozcan el funcionamiento del dispositivo y puedan determinar cuándo corresponde utilizarlo, con el objetivo de preservar la integridad de la persona intervenida, de terceros y del propio personal policial.

La semana pasada, un hombre que circulaba en una camioneta robada chocó motos y vehículos policiales y terminó detenido en valentina Sur.

¿Qué habría pasado en la persecución de Valentina Sur?

La incorporación de las Taser ocurre pocos días después de una violenta persecución registrada en Valentina Sur, donde un hombre que circulaba en una camioneta robada chocó motos y vehículos policiales y terminó detenido luego de que un efectivo utilizara su arma de fuego.

Consultado sobre ese episodio, Díaz Pérez explicó que una Taser podría formar parte de las herramientas disponibles dependiendo de cómo se desarrollara la situación. Sin embargo, consideró que el uso del arma de fuego en ese caso estuvo justificado por el riesgo generado.

“Se entiende que fue de manera correcta porque arremetió con una camioneta contra personal policial y era un riesgo para sí mismo, para terceros y para personal policial”, afirmó.

El jefe policial remarcó que la Taser no reemplaza al arma de fuego. El armamento reglamentario continúa disponible cuando las circunstancias lo requieren y su utilización debe responder a las justificaciones establecidas por la ley.

La diferencia está en que, a partir de este viernes, los efectivos contarán con una herramienta intermedia para determinados escenarios, antes de llegar a una respuesta de mayor gravedad.

Las Byrna comenzarán a implementarse la próxima semana en el interior.

Las Byrna llegarán después a las ciudades del interior

El despliegue de las Taser será acompañado por una segunda incorporación: la Policía adquirió 100 Taser y 1.000 dispositivos Byrna.

Las Byrna funcionan con CO2 o gas comprimido y disparan proyectiles de plástico que no producen una descarga eléctrica. Generan una contusión y llevan un polvo irritante.

La estrategia de distribución será diferente para cada dispositivo. Mientras las Taser comenzarán en la capital y luego se extenderán hacia el resto de la provincia, las Byrna desembarcarán primero en ciudades del interior.

“Empezamos la semana que viene con las Byrna. Se están capacitando. Y vamos a empezar por las ciudades del interior”, explicó Díaz Pérez.

La prioridad estará puesta en Cutral Co, Zapala, San Martín de los Andes, Chos Malal y Añelo.

En el caso de las Taser, los primeros usuarios serán efectivos de la Metropolitana, Demose, personal bancario y otros grupos que suelen llegar primero a los operativos. La capacitación continuará para ampliar progresivamente la cantidad de policías habilitados.

Así, desde este viernes la fuerza provincial tendrá una nueva herramienta para intervenir ante determinadas situaciones de violencia, con efectivos capacitados y dispositivos que además permiten registrar audiovisualmente cada procedimiento.

La entrevista completa al comisario general