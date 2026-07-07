Neuquén se convertirá en la primera provincia del país en incorporar pistolas Taser para la Policía

Como parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la seguridad pública que impulsa el Gobierno provincial, la Policía del Neuquén inició la capacitación del personal que tendrá a su cargo la utilización de los dispositivos electrónicos de inmovilización TASER 10, una herramienta de baja letalidad destinada a intervenir en situaciones de alto riesgo.

La formación se desarrolla en grupos de 20 efectivos, con el objetivo de garantizar un entrenamiento personalizado y un seguimiento permanente del desempeño de cada participante. El programa combina instancias teóricas y prácticas e incluye evaluación y certificación obligatoria para habilitar a los operadores.

Durante las jornadas de capacitación, los efectivos reciben instrucción sobre el funcionamiento de los dispositivos, los protocolos de actuación, el marco legal vigente y los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y uso racional de la fuerza. Además, realizan prácticas supervisadas en distintos escenarios operativos para garantizar una intervención segura y eficiente.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “la incorporación de las TASER 10 representa un nuevo paso en el proceso de transformación de la seguridad pública en Neuquén. La decisión de incorporar esta tecnología va acompañada de una fuerte inversión en capacitación, porque entendemos que una herramienta de estas características solo puede ser utilizada por personal altamente entrenado y certificado”.

Asimismo, agregó que “estas herramientas de baja letalidad brindan una alternativa para resolver situaciones críticas, permitiendo reducir riesgos tanto para la ciudadanía como para el personal policial. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo una policía moderna, profesional y preparada para intervenir con eficacia y dentro del marco de la ley”.

Neuquén es la primera y, hasta el momento, la única provincia argentina en incorporar los dispositivos electrónicos de inmovilización TASER 10 para su fuerza policial, reafirmando una política pública orientada a incorporar tecnología de última generación al servicio de la seguridad.

Las TASER 10 representan la evolución más avanzada de este tipo de dispositivos. Incorporan diez cartuchos independientes, lo que permite realizar múltiples disparos sin necesidad de recarga; poseen un mayor alcance operativo respecto de generaciones anteriores y cuentan con un sistema inteligente que mejora la precisión de cada intervención. Además, registran automáticamente toda la información de cada utilización, garantizando la trazabilidad de los procedimientos y fortaleciendo los mecanismos de control, supervisión y transparencia.

La incorporación de este equipamiento se complementa con un exigente proceso de capacitación y certificación de los efectivos policiales, asegurando que su utilización se realice bajo estrictos protocolos de actuación, con respeto por los derechos humanos y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y uso racional de la fuerza.





