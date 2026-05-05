Un hombre fue hallado sin vida este martes en una vivienda ubicada sobre calle La Pampa al 600, en la ciudad de Neuquén. La víctima, conocida en el barrio como “Nelson”, vivía sola y era una figura conocida entre los vecinos, quienes desde hacía días advertían que no lo veían salir de su casa.

El caso tomó relevancia luego de que vecinos del sector contaran al móvil de Prima Multimedios que el hombre, de unos 65 años, atravesaba una situación de vulnerabilidad social. Según relataron, el barrio solía asistirlo con comida, bebida y acompañamiento cotidiano.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de la muerte. El hallazgo generó conmoción entre quienes convivieron durante décadas con el hombre, a quien definieron como “muy amable”, “culto” y “un personaje del barrio”.

Un vecino conocido por todos

Nelson vivió durante años en esa vivienda de La Pampa al 600. Según contaron vecinos al móvil periodístico, había trabajado tiempo atrás en el Sindicato de Música y mantenía largas charlas sobre arte, leyes y experiencias de vida.

“Jamás una mala palabra”, relató una vecina emocionada. Otros testimonios coincidieron en que era una persona muy querida, aunque atravesaba dificultades vinculadas a su salud mental y a una fuerte situación de aislamiento.

Los vecinos explicaron que el hombre acumulaba objetos dentro de la vivienda y que prácticamente no tenía contacto formal con instituciones, más allá de algunas visitas periódicas al hospital público.

El alerta comenzó cuando dejó de salir

La preocupación creció en las últimas horas dentro del grupo vecinal que seguía de cerca la situación de Nelson. Según relataron, el hombre solía salir diariamente, aunque fuera por pocos minutos. Cuando eso dejó de ocurrir, comenzaron las sospechas.

Incluso, una mujer contó que el lunes había logrado hablar con él. Dijo que se sentía mal, tenía frío y sed. Por eso, algunos vecinos le acercaron comida caliente y bebidas.

“Todo el barrio lo alimentaba”, aseguró un vecino entrevistado.

Una vida marcada por la vulnerabilidad

Los testimonios recogidos muestran una realidad que excede el hecho policial. Nelson vivía solo desde hacía años y, según los vecinos, presentaba dificultades que afectaban su vida cotidiana.

Pese a eso, quienes lo conocían remarcaron que mantenía conversaciones lúcidas y profundas. “Sabía muchísimo de leyes”, dijo un vecino, que recordó que muchas veces había sido denunciado o cuestionado por su forma de vida, aunque nunca abandonó el barrio.

La escena también volvió a poner en discusión la situación de personas mayores que viven solas, sin contención estatal permanente y sostenidas únicamente por redes comunitarias.

¿Cómo se descubrió la muerte?

De acuerdo con los relatos vecinales, la preocupación colectiva llevó a insistir con llamados y avisos hasta que finalmente se dio intervención a las autoridades.

Un familiar habría llegado posteriormente al lugar, mientras personal correspondiente trabajaba dentro de la vivienda.

Por ahora no se informó oficialmente si el fallecimiento estuvo relacionado con causas naturales o si se realizarán estudios complementarios.