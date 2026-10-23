Neuquén: un jurado popular declaró culpable a un hombre por abusar de sus tres hijos menores de edad

Un jurado popular declaró penalmente responsable a un hombre acusado de cometer delitos de abuso sexual contra tres de sus hijos en Neuquén. La decisión se conoció este viernes 23 de octubre, después de los alegatos de clausura y de poco más de una hora de deliberación.

El juicio se extendió durante cuatro jornadas de producción de prueba. Durante el debate se presentaron testimonios de familiares y peritos, además de registros de entrevistas realizadas mediante el sistema de cámara Gesell.

El acusado fue declarado responsable de distintos delitos contra la integridad sexual, con agravantes vinculados al parentesco, la guarda y la convivencia con las víctimas, todas menores de 18 años al momento de los hechos.

La resolución se suma a una condena anterior de 11 años de prisión, dictada en marzo de 2026 por otros abusos sexuales cometidos contra una cuarta hija.

Qué delitos acreditó el jurado en cada caso

La declaración de responsabilidad contempló distintos hechos según cada una de las tres víctimas. El jurado evaluó las pruebas presentadas durante el juicio y emitió un veredicto diferenciado.

Primera víctima: el hombre fue declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo, la guarda y el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años.

Segunda víctima: fue encontrado responsable de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos continuados y agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia. También fue declarado responsable de tentativa de abuso sexual con acceso carnal, agravada por el vínculo y la guarda.

Tercera víctima: el jurado lo declaró responsable de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con una persona menor de edad.

Los hechos atribuidos al acusado habrían comenzado cuando sus hijos tenían alrededor de cuatro años, según la información del caso. Para resguardar la intimidad de las víctimas, no se difunde la identidad del hombre.

La condena anterior: 11 años de prisión por abusar de otra hija

El hombre llegó a este nuevo juicio con una condena de 11 años de prisión, impuesta en marzo de 2026 por un tribunal integrado por los jueces Marco Lupica Cristo y Juan Pablo Encina, y la jueza Carina Álvarez.

En aquella causa, había sido declarado responsable de abuso sexual simple continuado y abuso sexual con acceso carnal continuado, ambos agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia. Los hechos tuvieron como víctima a otra de sus hijas y se extendieron desde que la niña tenía seis años hasta los 14.

La nueva declaración de responsabilidad corresponde a hechos diferentes de los que motivaron aquella sentencia. Por eso, el veredicto conocido este viernes abre una nueva etapa judicial para determinar las consecuencias penales que correspondan.

Qué pruebas se presentaron durante el juicio

Durante las cuatro jornadas de debate se incorporaron testimonios de familiares y profesionales que intervinieron en la causa, además de registros de entrevistas en cámara Gesell.

Este recurso permite recibir el testimonio de niñas, niños y adolescentes en un entorno especialmente preparado, con intervención de profesionales y bajo condiciones destinadas a proteger sus derechos y evitar la reiteración innecesaria de declaraciones.

La valoración de estas pruebas estuvo a cargo del jurado popular, que debió determinar si los hechos atribuidos al acusado habían quedado acreditados conforme a las instrucciones impartidas por el magistrado que dirigió el debate.

Qué puede pasar después del veredicto

Con la declaración de responsabilidad, el proceso debe avanzar hacia la etapa de determinación de la pena, conocida como juicio de cesura. En esa instancia, las partes presentan sus argumentos sobre la sanción que corresponde aplicar y el juez establece la pena.

En este caso, existe un antecedente relevante: el acusado ya cumple una condena de 11 años de prisión por otros hechos de abuso sexual contra una hija.

El próximo paso será conocer la fecha de esa audiencia y los planteos que formulen las partes. Hasta entonces, el dato central es que el jurado popular ya emitió su veredicto de responsabilidad por los hechos juzgados en este nuevo proceso.