Un hombre comenzó a ser juzgado por un jurado popular, acusado de haber abusado sexualmente de sus tres hijos biológicos. El debate se extenderá hasta el viernes 23 de octubre y estará dirigido por el magistrado Raúl Aufranc, quien tendrá a su cargo la conducción de las audiencias.

Los hechos investigados comprenden distintos episodios ocurridos entre 2016 y 2017, así como otros que se extendieron durante varios años. En septiembre de 2025 se le formularon cargos por abuso sexual con acceso carnal contra su hijo, quien tenía entre tres y cuatro años al momento de los hechos.

En la misma instancia, también fue imputado por abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una de sus hijas. Según la acusación, los hechos ocurrieron desde que la niña tenía seis años hasta los diez. Todos los delitos fueron agravados por el vínculo, la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con las víctimas, menores de edad.

En diciembre de 2025, la acusación se amplió por otro hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia. En este caso, la víctima fue otra de sus hijas, de tres años de edad al momento del episodio denunciado.

El acusado ya cumple una condena de 11 años

El acusado ya cumple una condena de 11 años de prisión por abusar sexualmente de otra de sus hijas biológicas. La sentencia fue dictada en marzo de 2026 por un tribunal integrado por los jueces Marco Lupica Cristo y Juan Pablo Encina, y la jueza Carina Álvarez.

En ese proceso, fue declarado responsable por los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual con acceso carnal continuado, ambos agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia. Los hechos tuvieron como víctima a su hija, desde que tenía seis años hasta los 14.

Ahora, el jurado popular deberá analizar las pruebas presentadas durante el debate y determinar si el hombre es penalmente responsable de los hechos por los que enfrenta este nuevo juicio.