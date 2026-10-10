Un allanamiento en el barrio Toma Norte de Neuquén permitió secuestrar una pistola calibre 9 milímetros que podría estar vinculada con un enfrentamiento entre grupos antagónicos ocurrido a fines de septiembre en el sector Toma El Nido. El episodio dejó a un hombre herido de bala y es investigado por la Policía provincial.

El procedimiento se realizó el viernes 9 de octubre, a partir de las tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Comisaría 18°, que reunieron pruebas para identificar a los presuntos responsables y avanzar con las medidas judiciales.

Según informó la Policía, el arma secuestrada tenía la numeración limada. Además, se encontró un cargador con diez municiones, otros diez cartuchos del mismo calibre y dispositivos extraíbles de sistemas de cámaras de seguridad. También se incautaron prendas de vestir que podrían aportar información para esclarecer lo ocurrido.

Un hombre quedó en medio de un tiroteo en Toma El Nido

El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 28 de septiembre. De acuerdo con la información policial, un hombre se dirigía a realizar una compra en un comercio de la zona cuando quedó expuesto al fuego cruzado durante un enfrentamiento entre grupos antagónicos y resultó herido por un disparo. A partir de ese episodio, los investigadores de la Comisaría 18° realizaron distintas diligencias y reunieron elementos probatorios que permitieron solicitar el allanamiento.

El procedimiento contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y permitió incorporar nuevas evidencias a la causa.

Ahora, los elementos secuestrados serán de interés para determinar si el arma tuvo participación en el enfrentamiento y avanzar en el esclarecimiento del episodio. Por el momento, la posible vinculación de la pistola con el tiroteo forma parte de la investigación.