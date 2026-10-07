La Policía del Neuquén realizó un allanamiento en el barrio Confluencia, en el marco de una investigación por presuntas lesiones leves y amenazas calificadas. Durante el procedimiento fue demorado un hombre de 25 años, señalado como imputado en la causa.

En el operativo, realizado por personal de la Comisaría 19° Confluencia y de la Oficina de Investigaciones Zona Sur/Este, se secuestró una pistola calibre .22 largo, además de sustancias estupefacientes y elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento tuvo un resultado adicional: los efectivos detectaron 12 gramos de clorhidrato de cocaína, 74 gramos de una sustancia blanca cuya composición todavía debe determinarse, dos balanzas de precisión, dos plantines de marihuana y dinero en efectivo. Por este hallazgo intervino el Departamento Antinarcóticos.

La investigación comenzó por una denuncia por amenazas

La medida judicial se originó a partir de una denuncia por presuntas lesiones leves y amenazas calificadas. A partir de esa investigación se avanzó con el allanamiento de un domicilio en Confluencia.

El arma secuestrada es una pistola calibre .22 largo, elemento que quedó incorporado a las actuaciones judiciales para determinar su eventual relación con los hechos investigados.

Un hombre de 25 años fue demorado durante el procedimiento y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Qué encontraron durante el allanamiento

Además del arma de fuego, los investigadores encontraron distintos elementos vinculados con la posible presencia de estupefacientes.

El detalle informado por la Policía incluye:

12 gramos de clorhidrato de cocaína .

. 74 gramos de una sustancia blanca , pendiente de determinación.

, pendiente de determinación. Dos balanzas de precisión .

. Dos plantines de marihuana .

. Dinero en efectivo .

. Una pistola calibre .22 largo.

La identificación definitiva de la sustancia blanca será relevante para establecer su composición y determinar qué medidas corresponden dentro de la investigación.

El antecedente de otros operativos en Confluencia

El procedimiento se suma a otros allanamientos realizados recientemente en Confluencia, donde investigaciones iniciadas por amenazas, robos u otros delitos derivaron en el secuestro de armas y estupefacientes.

En febrero de 2026, por ejemplo, un operativo realizado por la Comisaría 19° junto con otras unidades permitió secuestrar municiones calibre .22, un arma de fabricación casera, una motocicleta con pedido de secuestro, plantas de cannabis y cocaína. Dos personas fueron detenidas en aquella investigación.

Más recientemente, otro procedimiento realizado en Confluencia terminó con el secuestro de armas de fuego, municiones, estupefacientes y vehículos, a partir de una investigación iniciada por un presunto abuso de arma.

Estos antecedentes muestran que los allanamientos en el barrio pueden involucrar simultáneamente investigaciones por delitos contra las personas o la propiedad y hallazgos vinculados con estupefacientes, aunque cada expediente debe analizarse de manera independiente.

La presencia de balanzas y drogas abre una segunda línea de investigación

Uno de los aspectos que deberá determinar la Justicia es el origen y destino de las sustancias encontradas.

La presencia conjunta de cocaína, marihuana, dos balanzas de precisión y dinero en efectivo puede ser relevante para la investigación, pero esos elementos por sí solos no permiten afirmar que existiera una actividad de comercialización.

La calificación jurídica dependerá de las pericias, de la cantidad y naturaleza de las sustancias, de las circunstancias del hallazgo y de las demás pruebas incorporadas al expediente.

En este punto también será importante conocer el resultado de los análisis sobre los 74 gramos de sustancia blanca, ya que todavía no se informó oficialmente de qué sustancia se trata.