La Policía del Neuquén recuperó durante la mañana de este 9 de julio un Ford Focus blanco que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Bicipolicías de la Comisaría 41° mientras realizaban patrullajes preventivos en el barrio Don Bosco III de Neuquén capital.

El hallazgo ocurrió cerca de las 10:15, cuando los uniformados observaron un automóvil estacionado sobre calle Soldado Desconocido cuyas características coincidían con un vehículo que había sido irradiado días atrás por el Centro de Operaciones Policiales (COP).

Luego de consultar la información mediante el Centro de Análisis, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo, en una investigación por robo que lleva adelante la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Cómo fue el procedimiento policial

Una vez confirmada la situación registral del vehículo, los efectivos preservaron el lugar y convocaron al propietario del automóvil y al Departamento Criminalística, que realizó las pericias y actuaciones correspondientes.

Finalizadas las diligencias judiciales, la Fiscalía dispuso la restitución inmediata del vehículo a su dueño, por lo que el automóvil fue entregado en el mismo lugar donde había sido encontrado.

El patrullaje preventivo permitió detectar un vehículo buscado

El procedimiento se originó durante un recorrido preventivo habitual de la División Bicipolicías, una modalidad de patrullaje utilizada principalmente en sectores urbanos con alta circulación.

La rápida verificación en las bases de datos policiales permitió confirmar que el Ford Focus continuaba con una medida judicial vigente, evitando que el vehículo permaneciera circulando o estacionado sin control.

La importancia de verificar vehículos con pedido de secuestro

Los pedidos de secuestro son medidas judiciales que impiden la libre circulación de un vehículo hasta que la Justicia resuelva la situación de la causa en la que está involucrado.

En muchos casos están relacionados con robos, estafas, adulteración de documentación o investigaciones penales, por lo que los controles preventivos y el cruce de datos con sistemas policiales resultan fundamentales para localizar los rodados.

Además, durante los últimos meses la Policía del Neuquén ha incrementado los procedimientos que terminaron con la recuperación de vehículos requeridos por distintas causas judiciales, tanto mediante patrullajes como a través de sistemas tecnológicos de monitoreo.