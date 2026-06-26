Este jueves, efectivos de la Comisaría 7° de la localidad de Plottier secuestraron una camioneta Jeep Compass que registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una casusa por hurto. Se dio intervención a la Justicia y procedieron al secuestro del vehículo.

Cómo fue el procedimiento que permitió recuperar la camioneta Jeep Compass

Minutos después del mediodía de este jueves 25. personal de la Comisaría Séptima se encontraba realizando patrullajes preventivos sobre la calle Mari Menuco. En ese contexto, observaron una camioneta Jeep Compass Longitude blanca que se encontraba estacionada.

Durante el control de rutina, los efectivos policiales consultaron la patente exhibida a través del Centro de Análisis. La verificación de los datos permitió establecer que el dominio colocado correspondía a un vehículo de otra marca y modelo. Esta situación motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Inconsistencias entre la documentación y los grabados

Ante la irregularidad detectada, los uniformados revisaron los grabados identificatorios presentes en los cristales de la camioneta. Así pudieron constata que la numeración era distinta a la de la chapa patente.

A partir de esa información, se realizó una nueva consulta en las bases de datos oficiales y se determinó que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente emitido en el marco de una causa por hurto..

Intervención de la Fiscalía y secuestro de la camioneta

La Unidad Fiscal de Actuación Genérica, Asistencia al Público y Actividad Criminal tomó intervención, en cumplimiento de un oficio judicial librado durante marzo de este año. Tras confirmar la situación legal del vehículo, los efectivos procedieron a su secuestro y traslado a la dependencia policial.

Ahora la camioneta permanece a resguardo y quedó a disposición de la Justicia. Mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar los responsables del hecho.

Al momento del a publicación de esta nota, las autoridades no informaron si se produjeron detenciones vinculadas al procedimiento. La investigación continúa para determinar las circunstancias relacionadas con la circulación del rodado.