Un neuquino de 21 años fue detenido en pleno centro de General Roca, acusado de intentar robar una camioneta Toyota Hilux estacionada. El delincuente fue interceptado a pocas cuadras del lugar tras un rápido operativo policial, mientras que su cómplice logró escapar.

El episodio ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la transitada esquina de Buenos Aires y Tucumán, una zona donde el movimiento es constante y donde, justamente por eso, el intento de robo generó sorpresa y preocupación. Según la información policial, fueron dos los hombres que actuaron con rapidez para abrir el vehículo, una Toyota Hilux gris oscuro, y tratar de llevársela sin levantar sospechas.

Sin embargo, la maniobra no pasó desapercibida. El propietario del rodado, advirtió la situación en el momento justo, incluso cuando uno de los delincuentes ya se había subido a la camioneta. Esa reacción inmediata fue clave: dio aviso a la policía y puso en marcha un operativo que terminó en cuestión de minutos.

En ese contexto, uno de los sospechosos escapó a pie por calle Buenos Aires en dirección norte. Vestía campera verde y gorra, un detalle que permitió su rápida identificación. A partir de esa descripción, el alerta se irradiò a los móviles en la zona y el seguimiento no tardó en dar resultados.

Fue así que un patrullero de la Comisaría 3° logró interceptarlo unas cinco cuadras en Córdoba y San Martín. Allí, el joven fue reducido identificado, se confirmó que vive en el barrio Valentina Norte y trabaja como barbero.

Mientras tanto, el segundo implicado logró escapar y hasta el momento no fue localizado, lo que abre otro frente en la investigación. La fuga deja en evidencia que el hecho pudo haber sido planificado y que no se trató de una acción improvisada.

Por otra parte, en el lugar del intento de robo trabajó personal del Gabinete de Criminalística,quien realizó las pericias correspondientes para recolectar pruebas y determinar cómo se produjo la apertura del vehículo.

Finalmente, la fiscal de turno tomó intervención en el caso y dispuso que el joven neuquino permanezca detenido por el delito de tentativa de hurto.