Una denuncia del equipo directivo del Colegio Padre Rondini de Regina terminó con un allanamiento clave donde la Policía encontró una réplica de arma de fuego en la casa de un alumno 5° año. En medio de una preocupante ola de amenazas que viene sacudiendo a colegios de todo el país, la fiscalía abrió un legajo con el menor y el padre vinculados a la investigación.

Todo empezó como un rumor que heló el aula. Un grupo de estudiantes aseguró que un compañero había mostrado un arma. No era un comentario más: el objeto, según contaron, incluso habría sido escondido en el sobretecho. El miedo se metió de lleno en la escuela. Y ahí, sin titubeos, las autoridades activaron la denuncia.

A partir de ese momento, la maquinaria investigativa se puso en marcha. Personal de la Brigada de Investigaciones empezó a reconstruir cada detalle, cruzar versiones, seguir pistas. En pocas horas, los policías lograron identificar al adolescente señalado, de unos 16 años, y avanzar hacia una medida más fuerte.

Entonces llegó el golpe clave. Durante la madrugada, con orden judicial en mano, los efectivos irrumpieron en una vivienda de Villa Regina. Fue un procedimiento quirúrgico. Y el resultado no dejó lugar a dudas: secuestraron una réplica de arma de fuego, de plástico, pero con apariencia real.

La Brigada de Investigaciones de Regina hizo un allanamiento durante la madrugada y secuestro el arma de plastico

Aunque no era un arma verdadera, el impacto fue como si lo era. Porque en un aula, en pleno contexto de tensión, la diferencia entre real y falso se vuelve casi invisible. Y ahí es donde entra la gravedad del caso: el miedo circula igual.

Pero este episodio no ocurre en soledad. En paralelo, las amenazas en escuelas vienen creciendo de manera alarmante. En Río Negro ya se registraron más de 130 situaciones similares en las últimas semanas. Y no es un fenómeno aislado: en distintos puntos del país aparecieron mensajes intimidantes que obligaron a activar protocolos y encendieron todas las alarmas.

Incluso, investigaciones recientes advierten que muchas de estas amenazas nacen en redes sociales y se viralizan entre adolescentes, mezclando bromas peligrosas con conductas que terminan en causas judiciales. En ese escenario, cada caso se toma con máxima seriedad.



Por eso, el procedimiento en Regina no fue uno más. Fue una señal clara: ante cualquier indicio, la respuesta es inmediata. La intervención permitió desactivar una situación que generó temor real dentro de la comunidad educativa.

Mientras tanto, la causa sigue su curso. El menor fue notificado junto a su familia por intimidación pública.