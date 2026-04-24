La historia que comenzó el 18 de marzo con escenas de caos y sangre en La Visera tuvo hoy un capítulo decisivo en el Foro Penal de Cipolletti. Kevin Ariel Cárdenas, de 28 años, aceptó su responsabilidad en el ataque a puñaladas contra un integrante de la histórica barra “La 69” y recibió una condena de dos años de prisión condicional, por lo que recuperó la libertad. La resolución judicial incluyó pautas de conducta estrictas y la prohibición de ir a ver a Cipo.

Aquella tarde de mediados de marzo, el plantel de Cipo partía en búsqueda de una nueva temporada en el Torneo Federal A y se renovababa la ilusión del asecenso a la B Nacional. En las puertas de La Visera, sobre calle O'Higgins se juntaron los hinchas para darle fuera a los jugadores. Enre ellos, los históricos de La 69 y los pibes de Los Innombrables, las dos facciones de la barrabrava del club. Los más jóvenes decidieron "pincharla", hubo golpes y corridas. En el asfalto quedó uno de los que se paran en la cabecera, herido de una puñalada que le asestó uno de los que se adueñaron del buffet y tienen base en el barrio La Paz.

Los Innombrables, la banda que se ubica en uno de los laterales, se apoderó de los buffet de La Visera hace algunos años

En aquel entonces, la Fiscalía había imputado a Cárdenas por tentativa de homicidio, tras acusarlo de apuñalar por la espalda a la víctima en medio de una batalla campal. La gravedad de las lesiones puso en riesgo la vida del herido y derivó en su internación de urgencia. El caso encendió todas las alarmas judiciales y motivó la prisión preventiva del acusado. Pese a su estado de salud grave, el integrante de La 69 decidio no hacer la denuncia.

Cárdenas, uno de Los Innombrables reconoció su culpabilidad en el ataque a un integrante de La 69

Sin embargo, con el avance de la investigación y el consentimiento de la víctima, la calificación legal fue reducida a lesiones graves, lo que abrió la puerta a una condena menor. En la audiencia de hoy, Cárdenas se comprometió a cumplir con las pautas impuestas: fijar domicilio, evitar nuevos delitos, controlar el consumo de drogas y alcohol, presentarse bimestralmente ante el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados y mantener distancia absoluta de la víctima.

Además, la Justicia dispuso una sanción ejemplificadora: la prohibición de asistir a partidos de Cipolletti, tanto de local como visitante. Una medida que busca cortar el vínculo entre violencia y fútbol.