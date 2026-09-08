Una niña de 12 años sufrió bullying y se refugió en un baño de la escuela por temor a ser atacada

Una niña de 12 años sufrió una situación de bullying en una escuela de La Plata y terminó refugiándose en un baño del establecimiento, donde manifestó que tenía miedo de que la mataran. El episodio generó preocupación entre las autoridades educativas y la comunidad escolar y volvió a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia entre estudiantes.

Según trascendió, la menor habría sido víctima de agresiones por parte de otras alumnas. En medio de la situación, buscó refugio dentro de uno de los baños de la escuela y expresó el temor de que pudieran quitarle la vida.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes para determinar qué ocurrió y establecer las medidas necesarias para proteger a la estudiante.

La situación se suma a otros episodios de violencia escolar que vienen generando preocupación en establecimientos de la región. En los últimos meses, distintos casos registrados en escuelas bonaerenses reabrieron el debate sobre la prevención del bullying, la intervención temprana y los protocolos que deben aplicarse ante situaciones de violencia entre menores.

Especialistas y organismos educativos recomiendan que las situaciones de acoso escolar sean detectadas e intervenidas de manera temprana, con acompañamiento de las familias, las instituciones y los equipos profesionales correspondientes.

En este tipo de casos, además, resulta fundamental preservar la identidad de los menores involucrados y evitar la difusión de imágenes o información que permita identificarlos.