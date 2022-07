Niñera se hizo viral: "¿Querés irte de joda y nadie te cuida la bendi?"

En tiempos de crisis, es muy importante tener una buena estrategia de marketing para que nuestro negocio prospere. Y eso hizo una joven trabajadora a través de varios grupos de Facebook de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. La mujer ofreció su servicio como niñera de una forma muy ingeniosa y se hizo viral.

Nahiara S. Wilhalm cosechó cientos de reacciones y decenas de memes por su posteo en los grupos “Lomas conectado” y uno de trueques, donde detalló el pasado 6 y 7 de julio la importancia de su trabajo como cuidadora de niños.

“Tu mamá no te quiere cuidar más la bendi? El papá no quiere llevarlo porque dice que te vas con un macho? Quieren irse de joda y no tienen quien lo cuide?”, comenzó escribiendo.

Y continuó: “Me presento, soy Nahiara y me ofrezco como niñera en mi domicilio o al de la familia. Cualquier cosita 11248515-- Wifi y netflix incluidos. El que me conoce sabe cómo soy con l@s chic@s”.

La joven lomense también posteó la misma publicación en el grupo “Trueque villa albertina quiroga budge santa marta”, por lo que en menos de 24 horas le llovieron ofertas laborales. Entre las mismas, consiguió un empleo estable, por lo que tuvo que rechazar las innumerables solicitudes que le siguen llegando.

Hubo quienes la criticaron por el lenguaje “poco profesional” de la publicación, pero fueron más los que apoyaron la iniciativa compartiendo, reaccionando y comentando.