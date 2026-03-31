Este lunes por la tarde, la Ruta 7, que conecta Centenario con Neuquén, fue escenario de dos choques en cadena que provocaron preocupación entre los conductores y transeúntes de la zona. Según las víctimas del siniestro, uno de los automovilistas, quien provocó uno de los choques, se dio a la fuga.

El primer siniestro se registró alrededor de las 18:20 a la altura de la Comisaría 20, e involucró a cuatro vehículos, tres conducidos por hombres y uno por una mujer. Según el primer conductor entrevistado, la colisión se produjo cuando un vehículo, que venía realizando adelantamientos peligrosos, obligó a frenar de forma abrupta a los demás autos, desencadenando el alcance.

Mientras el personal policial realizaba la intervención inicial, a unos 200 metros se produjo un segundo choque que involucró a otros cinco vehículos. Afortunadamente, los efectivos del SIEN constataron que ninguno de los conductores sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladar a nadie; los daños fueron únicamente materiales.

“La situación causó un gran impacto social”, explicó la Comisaria Andrea Solano, Jefa de la División Tránsito Neuquén, en diálogo con AM550. “Contamos con presencia policial en la zona, y en este tipo de rutas con gran afluencia vehicular, lo más práctico es actuar con motos para agilizar la intervención. Aun así, muchos conductores no respetan las velocidades, lo que aumenta el riesgo de este tipo de siniestros”, expresó.

Solano destacó además que uno de los vehículos que provocó el primer choque se dio a la fuga. “El conductor entrevistado indicó que se trataba de un vehículo oscuro que realizaba maniobras de adelantamiento en zigzag. Lamentablemente, no contamos con cámaras en este sector, por lo que no pudimos individualizarlo”, agregó la Comisaria.

En el segundo choque, solo permanecía en el lugar una conductora esperando asistencia, mientras que el resto de los involucrados se retiró por sus propios medios tras intercambiar datos.

La Comisaria Solano hizo un llamado a la precaución: “Es fundamental mantener una distancia prudencial y respetar los límites de velocidad. Maniobras bruscas, como frenar de manera inesperada, pueden desencadenar colisiones en cadena, como las que vimos hoy”.