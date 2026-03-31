La defensa del adolescente que protagonizó el ataque en una escuela de Santa Fe aseguró que no existieron situaciones de bullying previas y confirmó que el joven comprende lo ocurrido, aunque aún no dimensiona sus consecuencias. El caso sigue bajo análisis mientras avanzan las evaluaciones médicas y judiciales.

La abogada Mariana Oroño, representante de la familia del chico de 15 años que disparó en la escuela Mariano Moreno, brindó detalles sobre el estado actual del adolescente.

Según explicó, el joven se encuentra alojado en un centro especializado para menores, donde comenzará a ser evaluado por un equipo interdisciplinario. El objetivo es determinar si presenta alguna patología psiquiátrica y definir un eventual tratamiento.

“Es una persona muy cerrada, es bastante difícil conversar con él en profundidad sobre los motivos de lo que hizo”, sostuvo la letrada.

En ese contexto, reveló que el adolescente había iniciado meses atrás un tratamiento psicológico por conductas de autolesión, aunque aclaró que no se trataba de episodios de gravedad extrema.

“Se sentía un bicho raro, alguien que no encajaba”, explicó, al describir el estado emocional que manifestaba en las entrevistas.

Uno de los puntos centrales que remarcó la defensa es que no existieron situaciones de acoso escolar.

“No hubo bullying. Los videos que circularon corresponden a bromas internas entre grupos de amigos”, afirmó.

Respecto al ataque, que dejó un alumno de 13 años fallecido y varios heridos, la abogada aseguró que no hubo un objetivo específico.

“No tenía un objetivo de ir a matar a una persona. Fue un ataque contra todos y contra nadie”, explicó, al intentar describir la conducta del joven.

También señaló que el adolescente comprende lo que hizo, aunque todavía no logra procesar el alcance de sus actos.

“Lo que no ha podido asumir son las consecuencias de haber matado a una persona”, indicó.

Desde su entorno familiar, en tanto, consideran que lo ocurrido fue imprevisible.

Según la letrada, el joven no había mostrado previamente conductas violentas hacia terceros, lo que refuerza la idea de un episodio inesperado.

En cuanto a los pasos a seguir, la defensa indicó que la prioridad es avanzar con las evaluaciones y definir una posible internación en un establecimiento con régimen cerrado o semiabierto.

La familia, incluso, descarta que el adolescente regrese a su casa en el corto plazo.

“Quieren que se recupere. No sería adecuado ni responsable que vuelva a la dinámica normal del hogar”, sostuvo Oroño.