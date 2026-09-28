Continúa la investigación por la desaparición de varios vehículos que habían sido secuestrados por la Policía de Neuquén y permanecían bajo custodia, que fueron encontrados en otros depósitos. La causa incluye una investigación judicial y otra administrativa, ya que hay tanto policías como civiles involucrados.

En diálogo con La Primera Mañana, por AM550, el Jefe de Policía Comisario General Carlos Tomás Díaz Pérez agregó que hay efectivos policiales que fueron separados de sus cargos mientras continúa abierta la investigación y se determina si han tenido alguna responsabilidad.

Explicó que todo comenzó cuando se registró un faltante de vehículos que no se encontraban donde debían estar, lo que destapó una situación irregular y se realizaron allanamientos para poder encontrarlos. "Esos vehículos fueron ubicados en otros lugares, estos vehículos estaban a resguardo de la Policía de Neuquén y fueron ubicados fuera de ese lugar de resguardo. Esa es la motivación de la investigación".

Fiscalía y Policía abrieron investigaciones y hay efectivos apartados de sus cargos

"Estamos colaborando con la Justicia en las tareas investigativas y estamos llevando adelante una investigación a través de la Dirección de Asuntos Internos, donde, más allá de cuestiones que se investigan posibles delitos, han surgido también cuestiones administrativas que están siendo investigadas y que es de mucho interés, tanto por la Fiscalía como por la Policía, arribar al resultado y a esclarecer todo lo que se está investigando", agregó Díaz Pérez.

Explicó que estos policías que han sido apartados de la fuerza fueron puestos en situación de disponibilidad simple, es decir, una medida cautelar para mantener la transparencia de ambas investigaciones que aún continúan abiertas, tanto la de la Fiscalía como la de la propia Polcía.

"Hay una cuestión de carácter, hay una presunción de delitos, lo que deriva también en la investigación paralela administrativa por las faltas a los reglamentos que contraen todo ello", indicó.

En cuanto a los integrantes de la fuerza que fueron apartados provisoriamente para no entorpecer la investigación, el jefe policial aclaró que además se tomaron medidas accesorias respecto a su cobro de sueldo mientras no puedan trabajar. "Existe una investigación profunda y está en trámite, donde van a haber en el sucesivo resultados y vamos hasta las últimas consecuencias."

Gran hermetismo y la garantía de no manchar la imagen de la policía

El Jefe aclaró que no puede brindar nombres ni detalles sobre las personas involucradas porque la investigación está abierta y se busca resguardar a las personas hasta que se confirme o no su culpabilidad.

"Nosotros, como institución, somos una policía bastante correcta, bastante sana, transparente, y por eso llegamos a esta instancia de sanear la institución y de realizar las investigaciones que correspondan. No es la primera vez que esto pasa en una institución policial de la provincia de Neuquén. Lamentablemente me ha tocado tener injerencia en otros casos. Como director de asuntos internos me han tocado otras cuestiones, como superintendente de investigaciones y actualmente como jefe de policía", detalló.

Y agregó que "no nos va a temblar el pulso y vamos a ser determinantes al momento de tomar decisiones porque un 99% de nuestros hombres y mujeres hacen las cosas bien y lamentablemente un 1% quizás se equivoca".

"Nosotros tenemos una policía donde hombres y mujeres diariamente arriesgan su vida y así lo han demostrado en la construcción histórica de esta policía, donde tenemos muchos caídos en acto de servicio que han dado todo por ese cumplimiento de la función, por ese cumplimiento del deber, y la verdad que estas cuestiones opacan esa imagen, ese recuerdo, y vamos a hacer lo que se tenga que hacer, como siempre se ha dicho, es decir, cuidando el prestigio institucional y defendiendo a quienes hacen las cosas lo mejor posible diariamente".

Por último, Díaz Pérez manifestó que desde su Jefatura se emitió la reoslución 1317, firmada por el jefe de Policía, donde se incluiría el nombre de tres policías de la fuerza que han sido puestos en esta situación de disponibilidad simple, apartados de sus cargos hasta que se esclarezca la situación.

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