La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió un alerta de ubicación y paradero para dar con el paradero de Héctor Lucas Llamani, un hombre de 32 años que se encuentra desaparecido desde hace cinco días en la capital provincial.

Según informaron las autoridades locales bajo el registro N° 163/26, Llamani fue visto por última vez el 20 de mayo de 2026 en la intersección de las calles Carlos Consentino y Gazari Rufino, en Neuquén Capital. Al momento de su ausencia, se desconocía la vestimenta que llevaba puesta.

A continuación, se detallan las características físicas brindadas por la Superintendencia de Seguridad para facilitar su identificación:

Llamani tiene 32 años, es argentino, mide 1.72 metros, contextura física delgada, tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones.

La causa penal por la presunta desaparición de persona quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios, bajo las actuaciones de Sandra del Carmen Verón. En el ámbito policial, las tareas de rastrillaje e investigación están siendo coordinadas por el personal de la Comisaría 1°.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Hector Lucas Llamani, las autoridades solicitan comunicarse de manera inmediata con la Comisaría 1° al teléfono (299) 5867520, o bien dar aviso a la dependencia policial más cercana o a la línea de emergencias policiales.