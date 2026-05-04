La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Eduardo Ismael Cariman, detenido por el homicidio de Horacio Aníbal Chávez, ocurrido el 6 de enero en Villa Llanquín, y extendió por cuatro meses más la investigación para completar pruebas clave, entre ellas pericias psiquiátricas, estudios de ADN y nuevas testimoniales.

El caso, que desde el inicio estuvo rodeado de violencia extrema, tiene como eje un hecho escalofriante. Según la acusación fiscal, aquella tarde de verano todo se desató en el domicilio de la víctima. Tras un altercado previo, Cariman utilizó su Ford Ranger como un arma letal: arrolló a Chávez dos veces dentro del predio. El impacto fue devastador. El aplastamiento toráxico terminó provocándole la muerte en el lugar, en una escena que todavía sacude a los investigadores.

Pero la secuencia no terminó ahí. Horas más tarde, el mismo imputado volvió a protagonizar un episodio de alta tensión. De acuerdo a la imputación, reaccionó con violencia contra los policías, amenazándolos con un arma blanca. Ese dato, lejos de ser menor, refuerza la hipótesis de una conducta peligrosa y es uno de los argumentos que sostienen su permanencia en prisión.

En este contexto, la Fiscalía pidió tiempo. Cuatro meses más para profundizar una investigación que aún tiene piezas clave pendientes. Entre ellas, una pericia psiquiátrica fundamental para determinar si el acusado comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho. Además, restan estudios de ADN, análisis vinculados al consumo de alcohol y nuevas declaraciones testimoniales que podrían terminar de reconstruir el rompecabezas.

La defensa, en una jugada que no pasó desapercibida, no se opuso a la prórroga de la investigación. Sin embargo, sí intentó morigerar la situación del imputado y pidió que se revisara la prisión preventiva. No tuvo éxito.

Finalmente, el juez de Garantías fue contundente. Avaló el pedido de la Fiscalía y la querella, y resolvió extender tanto el plazo de la investigación como la prisión preventiva hasta el 8 de septiembre de 2026. El argumento central: los riesgos procesales siguen intactos. Para el magistrado, existe peligro de fuga y, sobre todo, la posibilidad de que el imputado entorpezca la investigación, especialmente en una causa donde todavía hay testigos que deben declarar.

Además, el juez ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que defina el lugar de alojamiento definitivo de Cariman. Mientras tanto, continuará detenido en la unidad donde se encuentra actualmente.