La causa contra Yolanda Livera, titular de la agencia Lola Tour, tuvo un avance clave este lunes en los tribunales de Roca: el Ministerio Público le formuló cargos por defraudación vinculadas a la venta de viajes al exterior, en un expediente que ya acumula 53 denuncias y un perjuicio económico que supera los 225.996 dólares y los 116 millones de pesos.

Pero detrás de los números fríos aparece una trama mucho más pesada. Según la acusación fiscal, Livera habría vendido paquetes turísticos y pasajes aéreos aun sabiendo que no tenía capacidad para cumplir con los servicios ni devolver el dinero. Es decir, no se trataría de simples incumplimientos, sino de una mecánica reiterada que, para los investigadores, tenía un patrón claro.

En ese contexto, durante la audiencia, que había pasado a cuarto intermedio el pasado 10 de abril, los abogados querellantes expusieron casos concretos que pintan de cuerpo entero la situación. Viajes soñados a destinos como Roma, Cancún o San Pablo que nunca despegaron, pagos que en algunos casos superaron los 6.000 dólares y familias enteras que se quedaron con las valijas listas, pero sin pasaje.

Además, se describió un esquema que se repetía una y otra vez: clientes que abonaban en efectivo o mediante transferencias, muchas veces a cuentas personales, y recibían a cambio comprobantes sin firma, documentación sin membrete o supuestas reservas que, al ser verificadas, directamente no existían. Un combo explosivo que dejó a decenas de personas en el aire.

Pero eso no fue todo. La fiscalía también puso sobre la mesa un dato que agrava el escenario: la agencia no contaba con habilitación comercial municipal ni estaba inscripta formalmente bajo ninguna razón social. A eso se suma que la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo ya la había dado de baja en febrero de este año, lo que refuerza la sospecha de irregularidades sostenidas en el tiempo.

Por otro lado, el expediente se fue engrosando con testimonios que reflejan la magnitud del daño. Uno de los más impactantes es el de una familia que había pagado un paquete para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil. Cuando consultaron directamente con el operador, la respuesta fue lapidaria: no figuraban como pasajeros. El viaje, simplemente, no existía.

En la misma línea, también se sumaron denuncias por escapadas a Búzios sin reservas, paquetes a Europa sin emisión de pasajes y hasta estudiantes vinculados a una asociación local que detectaron inconsistencias en la compra de tickets internacionales. Historias distintas, pero con un denominador común: plata entregada y promesas incumplidas.

Mientras tanto, la jueza interviniente dio por formulados los cargos bajo la calificación provisoria de defraudación en distintas modalidades y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria. En paralelo, se resolvió mantener todas las medidas cautelares: prohibición de salida del país, bloqueo de cuentas, inhibición de bienes y la obligación de presentaciones periódicas ante la fiscalía.

El saldo de las estafas