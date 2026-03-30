Un fuerte siniestro vial sacudió las primeras horas de este domingo en el Alto Valle, cuando un Peugeot 206 bordó terminó dentro de un desagüe a la vera de la Ruta Provincial 65, en Allen, a la altura de la exempresa Soldimar. El hecho ocurrió cerca de las 6.20 de la mañana y fue protagonizado por un hombre y su pareja, quienes viajaban en el vehículo.

Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control y el auto se precipitó al canal lateral de la ruta, quedando en una posición peligrosa que generó alarma entre quienes transitaban por el lugar. La violencia del impacto hizo temer lo peor, pero ambos ocupantes lograron salir por sus propios medios. Presentaban lesiones visibles, aunque en principio no serían de gravedad, y recibieron asistencia en el lugar.

Personal policial y equipos de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y asegurar la zona. La mecánica del accidente aún no está clara y las causas son materia de investigación. No se descarta ninguna hipótesis, desde una posible falla mecánica hasta un exceso de velocidad o condiciones adversas de la calzada.

El episodio se suma a la lista de siniestros viales registrados en la región, donde la combinación de factores como el estado de las rutas, la falta de señalización y la imprudencia al volante suelen derivar en hechos de gravedad. La Ruta Provincial 65, conocida como “Ruta Chica”, es un corredor muy transitado por vecinos y trabajadores del Alto Valle, lo que refuerza la preocupación por la seguridad vial en la zona.