En plena madrugada del domingo, cuando la música electrónica empezaba a sonar en La Nonnina en Cipolletti, la Policía montó un fuerte control en el ingreso y terminó con el secuestro de diversas drogas sintéticas, marihuana y hasta hongos alucinógenos: seis personas quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737 antes de poder cruzar la puerta del evento.

El operativo se desplegó en jurisdicción de la Comisaría 4°. No fue un control improvisado. Fue un filtro fino, uno por uno, con requisas protocolarias en el acceso a la fiesta electrónica. Y apenas pasaron unos minutos cuando apareció la primera bolsa tipo ziploc con sustancia blanca. El reactivo no dejó dudas: positivo para anfetamina.

Pero eso recién era el comienzo. Casi en simultáneo, otro joven llevaba entre sus pertenencias una sustancia vegetal con características fúngicas, comúnmente utilizada como alucinógeno. Minutos más tarde, otra bolsita, esta vez con polvo amarillento, arrojó resultado positivo para metanfetamina. El patrón empezaba a repetirse: drogas sintéticas listas para circular en una noche de música intensa.

Además, en otro de los controles se detectaron cinco cigarrillos armados con marihuana. Y ya cerca de las dos y media de la mañana apareció un combo preocupante: una pastilla gris con inscripción de dosificación que reaccionó para metanfetamina/ketamina, junto a varios gramos de marihuana. Como si fuera poco, el último procedimiento cerró con otro envoltorio con metanfetamina.

En total fueron seis los demorads, hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, provenientes de distintas ciudades del Alto Valle. Las cantidades no eran grandes, pero el dato no es menor: la mayoría de las sustancias detectadas fueron drogas sintéticas, las más asociadas a fiestas electrónicas y las que generan mayores riesgos sanitarios en contextos de consumo recreativo.