Una intensa noche de lluvia, frío y poca visibilidad en la cordillera fue el escenario de un operativo de rescate que terminó con final feliz en El Bolsón. Una pareja de turistas de 24 años, proveniente del Gran Buenos Aires, fue encontrada luego de perderse durante el descenso del refugio Refugio Hielo Azul.

El hallazgo se produjo cerca de la medianoche, tras varias horas de búsqueda en la montaña. El operativo estuvo a cargo de la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro junto con los Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes debieron avanzar por senderos complicados por la lluvia y el barro.

El momento clave ocurrió alrededor de las 23:40, cuando los rescatistas lograron ubicar a los dos jóvenes en un sector de difícil acceso en la montaña. La pareja se encontraba desorientada después de haber perdido el camino mientras descendía del refugio.

Las condiciones no ayudaban. La visibilidad era muy reducida, el terreno estaba mojado y la lluvia persistente hacía más compleja la búsqueda. Aun así, los equipos lograron avanzar entre zonas boscosas y senderos resbaladizos hasta encontrar a los turistas.

Cuando finalmente fueron localizados, los jóvenes estaban exhaustos y con mucho frío, luego de pasar varias horas intentando reencontrar la senda correcta en medio de la montaña. A pesar del cansancio y las bajas temperaturas, ambos se encontraban en buen estado general de salud.

Tras el hallazgo, los rescatistas realizaron una rápida evaluación médica en el lugar, les brindaron abrigo y contención y organizaron el descenso seguro desde el sector donde estaban.

Posteriormente, la pareja fue trasladada hasta el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, donde pudieron recuperarse del esfuerzo, entrar en calor y descansar luego de la experiencia.

Allí permanecieron hasta que un familiar residente en la zona llegó para retirarlos y trasladarlos a un lugar seguro.