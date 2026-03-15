El Partido Justicialista define este domingo a través de internas su conducción política

El Partido Justicialista (PJ) de Neuquén lleva adelante este domingo 15 de marzo su elección interna para dirimir a sus autoridades (presidente, congresales y autoridades distritales) de cara a los próximos años, luego de lo que fue el año pasado la escandalosa renuncia de Darío Martínez al frente del espacio en la Provincia, lo que derivó en una suerte de cúpula de transición encabezada hasta hoy por María Elena Paladino.



Los comicios se abrieron a las 8.00 de este domingo y permanecerán así hasta las 18.00. Se calcula que hay más de 20.000 afiliados en condiciones de votar a lo largo y a lo ancho de la Provincia. En total, hay 76 mesas habilitadas para sufragar distribuidas en 36 localidades del territorio norpatagónico.



La conducción partidaria se disputará entre la Lista 10 (Peronismo para la Victoria) que encabeza Juan Domingo “Chule” Linares y la Lista 17 (Peronismo Territorial) que lidera el intendente de Vista Alegre, José Asaad.



La primera nómina representa al sector referenciado en la figura del exsenador nacional kirchnerista, Oscar Parrilli; en tanto que la segunda está identificada con el grupo del peronismo que comparte los lineamientos políticos del gobernador Rolando Figueroa.



En los últimos días, una tercera lista que tenía intenciones de postularse en la interna quedó fuera de la competencia por no cumplir con los requisitos de la Carta Orgánica del PJ, según alegó la Justicia Electoral. Se trata del Frente Peronista que encabezaba el dirigente de la UOCRA, César Godoy.



Desde dicho espacio apuntaron contra la figura de Parrilli por la resolución judicial: “Queremos ser claros: la responsabilidad total del vaciamiento de nuestro partido es de Oscar Parrilli, no del peronismo. Han decidido a conciencia achicar el Partido Justicialista hasta convertirlo en una secta endogámica, que solo representa a unos pocos progres de café. Son dirigentes que no tienen la menor idea de lo que padece nuestro pueblo en los barrios, en las fábricas y en el campo, y mucho menos tienen idea de cómo representarlo”.



Lo concreto es que, en horas de la noche de este domingo, se sabrá quién comandará los destinos del Partido Justicialista de cara a los próximos años, teniendo en cuenta que en el horizonte cercano se encuentra la posibilidad de presentar una alternativa política sólida (2027) en el territorio ante el exponencial crecimiento de La Libertad Avanza a nivel nacional y de la consolidación de La Neuquinidad en el ámbito provincial.



