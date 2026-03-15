La madre de Nicolás, quien vive en Villa La Angostura, nuevamente apela a la solidaridad de la comunidad para seguir ayudando a su hijo, quien padece una malformación vascular desde que tiene 4 meses. Actualmente, con 9 años, sigue un tratamiento que está guiado por neuróloga, oftalmóloga, kinesiología, neurodesarrollo, de manera privada y particular, ya que en la localidad no hay especialistas para su condición.

Paola comentó que ellos viajan tanto al Hospital Castro Rendón como al centro oncológico integral en Neuquén o Buenos Aires. En diciembre pasado, desde su consulta, su oftalmóloga pidió el cambio de sus anteojos.

"Desde diciembre que estoy tratando y no puedo, (alquiler, gastos básicos, sus terapias, sus turnos) prácticamente sobrevivimos y no llego a juntar para sus lentes", manifestó con preocupación Paola. Hace algunos meses había pedido ayuda para pagar un viaje extra a Buenos Aires, ya que debía ir una vez más de lo previsto para un control de urgencia.

Además, según lo que sabe su familia, no hay cura ni rehabilitación para la patología que padece su hijo, y la cirugía por el momento no es viable ya que la malformación se encuentra en una zona delicada, que lo podría dejar en estado vegetativo.

Actualmente la urgencia es juntar el dinero para que Nicolás acceda a los anteojos especiales que necesita para continuar con sus actividades diarias como ir a la escuela. El valor que tienen es de $280 mil, lo cual intentan conseguir con ayuda de la comunidad.

Paola compartió la receta que le hizo la médica para los anteojos y el detalle de lo que necesita que tenga estos lentes. En caso de poder colaborar con la situación de Nicólas y este pedido desesperado de su madre, pueden realizar las donaciones a: