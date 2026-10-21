A un mes del fatal vuelco que terminó con la vida de Milagros Lara, de 20 años, y Serena Zalazar, de 17, familiares y amigos de las jóvenes realizaron una segunda marcha en Rincón de los Sauces para pedir justicia. Con esa consigna, los manifestantes reclamaron avances en la investigación del siniestro ocurrido sobre la Ruta 6 y respuestas sobre las circunstancias en las que murieron las dos jóvenes.

Ailén Lara, tía de Milagros, habló en el programa La Primera Mañana, que se transmite por AM550, y expresó la preocupación de las familias por las demoras en la investigación. Según relató, tenían prevista una audiencia judicial para el mediodía del martes 20 de octubre, pero fue cancelada. Sin embargo, luego de que numerosas personas se reunieran frente a la fiscalía, fueron recibidas por las autoridades.

“Nos dijeron que faltaban dos pericias. Una había llegado, la otra llegaba ayer a la tarde y hoy, y el viernes tenemos otra audiencia más”, explicó. Además, indicó que entre los elementos pendientes se encontraban información vinculada con las autopsias de las jóvenes y las pericias viales.

Las familias reclaman respuestas por las pericias

Lara sostuvo que la falta de información concreta profundiza la incertidumbre de los familiares, que buscan conocer cómo ocurrió el accidente y qué responsabilidades corresponden. Según señaló, durante las últimas conversaciones con las autoridades les informaron que algunas pericias ya habían llegado, mientras que otras debían incorporarse entre el martes y este miércoles.

“Solamente nos dicen que tenemos que esperar, que esperar, que esperar, que esperar”, manifestó la tía de Milagros, al describir el malestar de las familias ante las demoras.

También cuestionó que todavía existan interrogantes sobre lo ocurrido y reclamó que se investigue tanto la conducta del conductor como la actuación de quienes pudieran tener alguna responsabilidad.

“Queremos justicia sobre el conductor y sobre los que tengan que actuar porque fue algo muy raro todo. Hay muchas hipótesis, hay muchas cosas que se están esclareciendo y nosotros estamos con la duda de muchas cosas”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo de la movilización es que el caso no quede en el olvido y que la investigación avance hasta determinar las responsabilidades correspondientes.

Dos familias destruidas

Durante la entrevista, Lara también habló del dolor que atraviesan las dos familias desde la muerte de las jóvenes y de la necesidad de que el reclamo se mantenga vigente.

“Lo único que queremos es que se haga justicia y que el nombre de las chicas no se olvide, y que se haga lo que se tenga que hacer. Duele que nosotros estemos sufriendo, con dos familias destruidas, y que las demás personas hagan su vida como si nada”, expresó.

Además, afirmó que el conductor de la camioneta involucrada en el siniestro no se comunicó con la familia de Milagros desde el hecho. Para los allegados, la falta de respuestas y de información sobre el avance de la causa sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación.

El vuelco ocurrió sobre la Ruta 6

El accidente ocurrió el domingo 20 de septiembre, alrededor de las 10.20, frente al camping de Petroleros Jerárquicos, en Rincón de los Sauces. Una camioneta Toyota Hilux negra en la que viajaban cinco jóvenes volcó luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

Como consecuencia del siniestro, Milagros Lara, de 20 años, y Serena Zalazar, de 17, ambas vecinas de la localidad, murieron. Los otros tres ocupantes, todos hombres y también residentes de Rincón de los Sauces, resultaron heridos.

De acuerdo con la información aportada sobre el caso, el conductor habría tomado la camioneta de su padre sin autorización y el test de alcoholemia habría dado positivo. Las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales deberán establecerse en el marco de la investigación judicial.

Las familias tienen prevista una nueva audiencia para el viernes 23 de octubre a las 9.30. Mientras esperan novedades sobre las pericias pendientes, sostienen el reclamo para que se esclarezca lo ocurrido y se haga justicia por Milagros y Serena.

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