Pasadas las 10 del domingo 20 de septiembre se registró un fatal accidente vial en Ruta 6, en Rincón de los Sauces, donde fallecieron dos jovenes y hay otras tres personas internadas de gravedad. En la Toyota Hilux iban cinco ocupantes, quienes por causas que se investigan terminaron volcando frente al camping de Petroleros.

El vehículo salió de la calzada y dio varios tumbos, provocando el fallecimiento de dos mujeres jovenes que iban sin cinturón de seguridad y salieron expulsadas del vehículo. Además hay otros tres ocupantes gravemente heridos en distintos nosocomios de la provincia.

En diálogo con La Primera Mañana en AM550, el Comisario Julián Valenzuela, jefe de la Comisaría 35, detalló que las víctimas fatales son dos jovenes de Rincón de los Sauces, de 17 años y otra de 20 años. En cuanto a los heridos, son tres hombres que inicialmente fueron hospitalizados en el hospital local.

El estado de los tres heridos: uno fue trasladado de urgencia a la capital

Por la gravedad de las lesiones uno fue derivado de urgencia a Neuquén mientras que los otros permanecen en Rincón. El joven que fue trasladado al Castro Rendón se encuentra estable y consciente, pero según los estudios tiene comprometida la columna.

En cuanto a los otros dos heridos internados en Rincón, uno tiene fracturas múltiples en las clavículas y en una de sus piernas. Por otro lado, el conductor también resultó herido y se encuentra fuera de peligro aunque continúa internado.

El siniestro fue en una recta y el test de alcoholemia dio positivo

Valenzuela relató que a las 10.15 fueron informados del siniestro en el lugar y convocaron a personal de salud y Bomberos. "Tenemos la recta de Ruta 6, lindante a la rotonda del Dinosaurio, el siniestro se produce cuando el vehículo iba de este a oeste hacia Rincón, aparentemente pierde el control y se produce el vuelco", explicó.

El siniestro se dio en una recta y en un sector donde, según Valenzuela, no hay desperfectos en el asfalto ya que fue repavimentada recientemente. En cuanto al test de alcoholemia, el mismo le dio positivo al conductor y, aunque no se detalló el valor, indicaron que fue alto.

Agregó que no habría otro vehículo involucrado y que desde Accidentología Vial se tomaron las pericias correspondientes para confirmar esto. Tampoco hay testigos presenciales, solo la persona que llamó a emergencias cuando ocurrió el siniestro.

También comentaron que, en diálogo con el padre del joven que conducía, indicó que su hijo le había quitado la camioneta sin permiso durante la noche cuando él dormía, finalmente se enteró de la falta de su camioneta cuando ocurrió el peor final.