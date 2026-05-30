Después de una extensa jornada judicial que se prolongó por más de 12 horas, un jurado popular declaró este viernes culpable por unanimidad a Jorge Linnco por el femicidio de su expareja, Mabel Mena, en un caso que conmocionó a toda la comunidad de Junín de los Andes.

Los doce integrantes del jurado coincidieron en encontrar responsable a Linnco por el delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que también lo declararon culpable por lesiones leves en perjuicio de Marcos T., otro de los hechos que formaron parte del debate oral.

Respecto del agravante por violencia de género, nueve de los doce jurados votaron a favor de su aplicación, una circunstancia que será considerada en la etapa posterior del proceso judicial.

El veredicto fue recibido con profunda emoción por familiares, amigos y vecinos de Mabel Mena, quienes siguieron de cerca cada instancia del juicio y reclamaron justicia desde el inicio de la investigación. Tras conocerse la decisión del jurado, se vivieron momentos de lágrimas, abrazos y alivio entre quienes acompañaron a la familia de la víctima durante todo el proceso.

Intento de apartar al juez

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo en los tramos finales del debate, cuando la defensa de Jorge Linnco solicitó la recusación del juez encargado del juicio, alegando una presunta falta de imparcialidad.

Ante ese planteo intervino la jueza Leticia Lorenzo, quien analizó el pedido y resolvió que no existían motivos para apartar al magistrado. De esta manera, el juicio continuó con normalidad y el planteo de la defensa fue rechazado.

Con el veredicto de culpabilidad ya definido, el proceso judicial ingresará ahora en una nueva etapa. Será el Tribunal de Juicio el encargado de determinar la pena que deberá cumplir Linnco, teniendo en cuenta los agravantes establecidos durante el debate.

La resolución del jurado representa un paso clave en la búsqueda de justicia por el asesinato de Mena y marca un nuevo capítulo en una causa que generó una fuerte repercusión social en Junín de los Andes y en toda la provincia de Neuquén.

La expectativa ahora está puesta en la audiencia de cesura, donde se debatirá la condena que recibirá el acusado tras haber sido hallado culpable por el jurado popular.